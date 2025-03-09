Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, Doğu Anadolu'nun güneydoğu kesimleri ile Güneydoğu Anadolu'nun doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olması bekleniyor.

Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Denizli'nin güney kesimlerinin yağmurlu, Hakkari'nin yüksek kesimlerinin karla karışık yağmurlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ÇIĞ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun doğusunda buzlanma ve don, iç ve doğu kesimler ile Marmara ve Batı Karadeniz kıyılarında pus ve yer yer sis bekleniyor.

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İstanbul Güneşli 14° Ankara Parçalı bulutlu 19° İzmir Güneşli 20° Antalya Kısmen Güneşli 19° Trabzon Güneşli 13° Bursa Kısmen Güneşli 13° Adana Parçalı bulutlu 22° Diyarbakır Kısmen Güneşli 20° Gaziantep Bulutlu 19° Ağrı Güneşli 8°

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve eğimli yamaçlarında ise çığ tehlikesi bulunuyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU'DA SICAKLIK ARTIYOR

Hava sıcaklığının, Güneydoğu Anadolu'da 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Fotoğraf: AA