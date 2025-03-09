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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika haberi: Güneşli pazar! İşte bugün illerimizde beklenen hava durumu | Son dakika haberleri

        Güneşli pazar! İşte bugün illerimizde beklenen hava durumu

        Meteoroloji'den yapılan hava tahminlerine göre ülkemizin büyük bölümünde bugün yağış beklenmiyor. Sıcaklıklar da Güneydoğu Anadolu bölgesinde 3 ila 5 derece arasında artıyor. Yağışın ise sadece Şırnak ve Hakkari kesimleri ile Denizli'nin güneyinde etkili olacağı tahmin ediliyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.03.2025 - 09:00 Güncelleme: 09.03.2025 - 09:00
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        Güneşli pazar! İşte bugün illerimizde beklenen hava durumu
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, Doğu Anadolu'nun güneydoğu kesimleri ile Güneydoğu Anadolu'nun doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olması bekleniyor.

        Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Denizli'nin güney kesimlerinin yağmurlu, Hakkari'nin yüksek kesimlerinin karla karışık yağmurlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        ÇIĞ TEHLİKESİ BULUNUYOR

        Sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun doğusunda buzlanma ve don, iç ve doğu kesimler ile Marmara ve Batı Karadeniz kıyılarında pus ve yer yer sis bekleniyor.

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        İstanbul

        Güneşli 14°

        Ankara

        Parçalı bulutlu 19°

        İzmir

        Güneşli 20°

        Antalya

        Kısmen Güneşli 19°

        Trabzon

        Güneşli 13°

        Bursa

        Kısmen Güneşli 13°

        Adana

        Parçalı bulutlu 22°

        Diyarbakır

        Kısmen Güneşli 20°

        Gaziantep

        Bulutlu 19°

        Ağrı

        Güneşli

        Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve eğimli yamaçlarında ise çığ tehlikesi bulunuyor.

        GÜNEYDOĞU ANADOLU'DA SICAKLIK ARTIYOR

        Hava sıcaklığının, Güneydoğu Anadolu'da 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

        Fotoğraf: AA

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