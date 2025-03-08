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        Sivas'ta polisten kadın sürücülere hediye

        SİVAS'ta polis ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla trafik uygulamasında durdurdukları kadın sürücülere hediye verdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.03.2025 - 18:23 Güncelleme: 08.03.2025 - 18:25
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        Sivas'ta polisten kadın sürücülere hediye
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        SİVAS'ta polis ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla trafik uygulamasında durdurdukları kadın sürücülere hediye verdi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla İnönü Bulvarı, Atatürk Kongre ve Müzesi önünde trafik uygulaması yaptı. Polis ekipleri uygulama sırasında kadın sürücüleri durdurdu. Kadın sürücülerin 'Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayan polisler, sürücülere hediyeler verdi. Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü’nde görevli komiser Aylin Güzel, trafik polisinin ceza yazan polis konumunda bulunduğunu, ancak tek amaçlarının vatandaşların can güvenliğini korumak olduğunu belirterek, "Bu özel günde de kadın sürücüleri mutlu etmek istedik. Onların küçük bir hediyeyle gönüllerini almak istedik. Tüm kadınların 'Dünya Kadınlar Günü' kutlu olsun" dedi.

        'CEZA YAZILACAĞINI DÜŞÜNDÜM'

        Yoğun trafikte durdurulunca ceza yazılacağını düşündüğünü söyleyen sürücü Özlem Mıdık, "Polis ekiplerimizin verdikleri hediye karşısında çok şaşırdım, teşekkür ediyorum. Kadınlar Günü kutlu olsun" diye konuştu.

        'ÇOK HOŞ BİR UYGULAMA OLMUŞ'

        Polislerin hediyesi karşısında çok şaşırdığını ifade eden Özge Dal da "Önce bir sıkıntı var diye düşündüm beni durdurdukları için ama sonradan hediye aldım. Çok teşekkür ederim. 'Kadınlar Günü'müzü kutladılar, çok ince bir davranıştı. Çok hoş bir uygulama olmuş" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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