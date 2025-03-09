Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Coredon Alanyaspor Alanyaspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray Alanyaspor deplasmanında! İşte muhtemel 11'i

        Trendyol Süper Lig'in 27. hafta karşılaşmasında lider Galatasaray deplasmanda Corendon Alanyaspor'a konuk olacak. Son 4 resmi maçı kazanamayan sarı-kırmızılılar ezeli rakibi Fenerbahçe'nin BAY geçeceği haftada hata yapmayıp, puan farkını yükseltmek istiyor. Ev sahibi ekip ise çıkış yapma peşinde...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 09.03.2025 - 09:52 Güncelleme: 09.03.2025 - 09:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Corendon Alanyaspor'a konuk olacak. Gain Park Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. beIN Sports 1'den yayınlanacak müsabakayı hakem Yasin Kol yönetecek.

        2

        Süper Lig'de çıktığı 25 müsabakada 20 galibiyet, 5 beraberlik alan sarı-kırmızılı ekip, yoluna namağlup devam ediyor. Geride kalan bölümde 65 puan toplayan Galatasaray, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde lider girdi.

        3

        Corendon Alanyaspor ise ligde 25 karşılaşmada 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 10 mağlubiyetle 31 puan elde etti. Akdeniz ekibi, 27. hafta öncesinde 12. sırada yer aldı. Sarı-kırmızılı ekip, sezonun ilk yarısında 8. haftada Alanyaspor'u konuk ettiği maçtan 1-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.

        4

        LİGDE 18. RANDEVU

        Galatasaray ile Alanyaspor, Süper Lig'de 18. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında 2016-2017 sezonunda başlayan rekabette sarı-kırmızılılar 11, turuncu-yeşilliler ise 3 kez kazandı. Üç müsabaka ise berabere sonuçlandı. Geride kalan 17 maçta sarı-kırmızılı takımın 40 golüne, Alanya ekibi 17 golle karşılık verdi.

        5

        OSIMHEN VE AHMED KUTUCU SINIRDA

        Galatasaray'da 2 futbolcu sarı kart sınırında yer alıyor. Sarı-kırmızılılarda, Victor Osimhen ile Ahmed Kutucu, Alanyaspor müsabakasında sarı kart görmesi durumunda 28. haftada İstanbul'da oynayacakları Antalyaspor maçında cezalı duruma düşecek. Aslan'da tedavileri devam eden Ismail Jakobs ise Alanyaspor karşılaşmasında oynamayacak.

        6

        2 FUTBOLCU SAKAT

        Sarı-kırmızılı ekipte 2 futbolcu sakatlığından dolayı Alanyaspor'a karşı süre alamayacak. "Cimbom"da sakatlıkları nedeniyle Alanyaspor maçının kamp kadrosunda yer almayan Ismail Jakobs ile Mauro Icardi, mücadelede forma giyemeyecek.

        7

        SON 4 MAÇI BERABERE BİTTİ

        Galatasaray, çıktığı son 4 resmi müsabakanın hepsinden beraberlikle ayrıldı. Son galibiyetini Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor karşısında alan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında 2 Süper Lig, birer UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası maçına çıktı. Galatasaray, söz konusu süreçte ligde Fenerbahçe ile Kasımpaşa, Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar ve kupada TÜMOSAN Konyaspor maçlarını beraberlikle tamamladı.

        8

        LİGDE 26 MAÇTIR YENİLMİYOR

        Galatasaray, Süper Lig'deki son 26 maçında yenilmedi. Ligde son mağlubiyetini geçen sezonun 37. haftasında sahasındaki Fenerbahçe derbisinde yaşayan sarı-kırmızılılar, geçen sezon 1, bu sezon da 25 müsabakada yenilgi yüzü görmedi. Galatasaray, söz konusu maçlarda 21 galibiyet, 5 beraberlik elde etti.

        9

        GOL UMUDU OSIMHEN

        Sezon başında İtalya temsilcisi Napoli'den kiralanan Nijeryalı yıldız Victor Osimhen, Alanyaspor karşısında gole en yakın oyuncu olacak. Sarı-kırmızılı formayla Süper Lig'de 20 maça çıkan Osimhen, 16 kez gol sevinci yaşadı. UEFA Avrupa Ligi'nde 7 maçta 6 gol atan 26 yaşındaki yıldız, toplamda 22 defa fileleri havalandırarak takımının en golcü oyuncusu oldu.

        10

        Lig maçlarında 10 kez fileleri havalandıran Barış Alper Yılmaz, 8'i ikas Eyüpspor formasıyla olmak üzere 9 kez gol sevinci yaşayan Ahmed Kutucu, Galatasaray'da Osimhen haricinde gol beklentisi en yüksek oyuncular konumunda.

        11

        ALANYASPOR'A KARŞI SON 3 MAÇTA GOL YEMEDİ

        Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de Alanyaspor'la karşılaştığı son 3 maçta kalesinde gole izin vermedi. "Cimbom", söz konusu 3 maçta iki kez 4-0, bir kez de 1-0'lık galibiyetle sahadan ayrıldı.

        12

        ALANYASPOR SON 4 MAÇTA 3 KEZ MAĞLUP OLDU

        Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'de oynadığı son 4 müsabakanın 3'ünü kaybetti. Akdeniz temsilcisi, söz konusu karşılaşmalarda Fenerbahçe'ye 2-0, Atakaş Hatayspor'a 1-0 ve Çaykur Rizespor'a 3-1 mağlup olurken Adana Demirspor'u 3-2 yendi.

        13

        İşte G.Saray'ın Alanyaspor maçı muhtemel 11'i...

        14

        MUSLERA

        15

        SALLAI (KAAN)

        16

        DAVINSON

        17

        ABDÜLKERİM

        18

        EREN ELMALI

        19

        TORREIRA

        20

        LEMINA

        21

        FRANKOWSKI

        22

        YUNUS AKGÜN

        23

        GABRIEL SARA

        24

        OSIMHEN

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dünya Kadınlar Günü'nde kadın cinayeti! 22 yaşındaki Merve, boynundan vuruldu!
        Dünya Kadınlar Günü'nde kadın cinayeti! 22 yaşındaki Merve, boynundan vuruldu!
        Güneşli pazar! İşte bugün illerimizde beklenen hava durumu
        Güneşli pazar! İşte bugün illerimizde beklenen hava durumu
        Ahmet Kurtuluş gözaltına alındı
        Ahmet Kurtuluş gözaltına alındı
        Ece Gürel'in son görüntüleri
        Ece Gürel'in son görüntüleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        200 filmi oldu ama bir evi olmadı
        200 filmi oldu ama bir evi olmadı
        Donald Trump: İran askeri yolla ya da müzakereyle baş edilebilir
        Donald Trump: İran askeri yolla ya da müzakereyle baş edilebilir
        Halsizliğe karşı bu çözümler size enerji verecek!
        Halsizliğe karşı bu çözümler size enerji verecek!
        Bebeklerde bağlanma sorunu neden kaynaklanıyor?
        Bebeklerde bağlanma sorunu neden kaynaklanıyor?
        Zelenskiy: Rusya savaşı bitirmeyi düşünmüyor
        Zelenskiy: Rusya savaşı bitirmeyi düşünmüyor
        Ece Gürel'e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen'e gözaltı
        Ece Gürel'e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen'e gözaltı
        Çatıdaki karı temizleyecekti! Hayatı film şeridi gibi gözünün önünden geçti!
        Çatıdaki karı temizleyecekti! Hayatı film şeridi gibi gözünün önünden geçti!
        İşte Mou'nun Avrupa'daki geri dönüşleri!
        İşte Mou'nun Avrupa'daki geri dönüşleri!
        Hamaney: Sorunları çözmek istemiyorlar
        Hamaney: Sorunları çözmek istemiyorlar
        Macit Koper'in acı günü
        Macit Koper'in acı günü
        Peskov: Macron geçmişten bahsetmiyor
        Peskov: Macron geçmişten bahsetmiyor
        Transfer ve şampiyonluk sözleri!
        Transfer ve şampiyonluk sözleri!
        Bu TV dizisi İslâm dünyasını fena karıştırdı ve daha da karıştıracak!
        Bu TV dizisi İslâm dünyasını fena karıştırdı ve daha da karıştıracak!
        Ölüm nedenleri açıklandı
        Ölüm nedenleri açıklandı
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!