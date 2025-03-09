Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Türk vatandaşlarına Norveç'te bir takımadada oturum izni çıktı | Dış Haberler

        Türk vatandaşlarına Norveç'te bir takımadada oturum izni çıktı

        Türkiye, Norveç'in egemenliğindeki Svalbard takımadalarına ilişkin anlaşmayı geçtiğimiz günlerde onayladı. Anlaşma, Türk vatandaşlarına, oturma, balıkçılık faaliyetinde bulunma ve şirket açma izni veriyor. 2 bin 700 nüfuslu bölgede, Türk bilim insanları daha fazla araştırma yapabilecek. Oturum izni hakkı doğsa da, bölgeye iş ve konut bulmadan gidilmemesi gerekiyor.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 09.03.2025 - 19:05 Güncelleme: 09.03.2025 - 19:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türk vatandaşlarına Norveç'te bir takımadada oturum izni çıktı
        ABONE OL

        Svalbard takımadalarının statüsünü belirleyen Spitsbergen Anlaşması’nın Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’yla geçtiğmiz cuma günü yürürlüğe girdi. Bu kararın ardından Türk vatandaşları takımadalarda mülk edinme, oturma ve bilimsel araştırma yapma hakkı elde etti.

        Türk vatandaşları, Svalbard takımadaları kara suları, fiyortları ve limanlarına giriş, adalarda oturma, bölgede balıkçılık faaliyetlerinde bulunma ve avlanma, denizcilik faaliyetlerinde bulunma, endüstriyel faaliyetler, madencilik ve ticaret faaliyetlerine ilişkin haklar kazandı.

        Kararın son dönemlerde kutup bölgelerinde Türkiye'nin yürüttüğü bilimsel çalışmalara önemli katkısı olması bekleniyor.

        REKLAM

        Türkiye son yıllarda Arktik bölgesine yönelikı bilim seferleri düzenliyor. TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi tarafından, Norveç’in münhasır ekonomik bölgesi ile Svalbard Adaları ve karasularında son araştırma seferi 25 Temmuz 2024 tarihlerinde tamamlandı.

        Anlaşmanın yürürlüğe girmesinin ardından Türk vatandaşlarının oturum ve ticari çalışmalar için bölgeye ilgisi artabilir.

        1596 yılında keşfedilen takımadalarda, bölge neredeyse tamamen buzla kaplı. 1925 yılında Norveç'e adalar üzerinde hak tanındı. Dünyanın en kuzeyindeki idari merkez olarak bilinen bölgede, bir anlaşma ile 40 kadar ülkeye yerleşim kurma hakkı tanındı. Egemen devletler arasında Türkiye de var ve anlaşmanın yürürlüğe girmesinin ardından Türk vatandaşları bu bölgede oturum hakkı kazandı. Yakın zamana kadar bu hakkı diğer egemen devlet arasında Rusya ve Norveç kullanıyordu.

        Paris’te 9 Şubat 1920 tarihinde imzalanan ve 1925 yılından bu yana yürürlükte olan anlaşma, Norveç’in adalar üzerindeki egemenliğini tanımakla beraber, taraf olan üçüncü ülkelerin vatandaşlarına Svalbard takımadaları üzerinde mülk edinme ve ikamet ile balıkçılık ve madencilik alanlarında ticari faaliyetlerde bulunma ve bilimsel araştırma gerçekleştirme hakkı tanımakta.

        REKLAM

        SVALBARD NEREDE?

        Svalbard Artik Okyanusu'nda bir bölge. Takımadalarda tahminen 2 bin 600 kişi yaşıyor. Adaların yüzde 60'ı buzullarla kaplı.

        Norveç'in resmi sitesinde bu bölgeye gitmek çoklu vize almanın gerektiği belirtiliyor ve şu bilgi yer alıyor:

        "Vizenize başvururken 2 veya daha fazla giriş için başvurmanız önemlidir. Bu, Svalbard'ın Norveç'in bir parçası olmasına rağmen Schengen bölgesinin bir parçası olmaması nedeniyle gereklidir . Schengen bölgesine girmek için vizeye ihtiyacınız varsa, Svalbard ziyaretiniz sona erdiğinde Norveç'e / Schengen bölgesine geri dönmek için de vizeye sahip olmanız gerekir."

        OTURUM İÇİN HANGİ BELGELERE GEREK VAR?

        Norveç resmi makamlarının verdiği bilgiye göre, Svalbard için Shengen vizesine gerek yok. Ancak iş bulmak ve oturum için konut ayarlamak da zor. Bu nedenle gitmeden önce iş ve konut bulunması gerektiği belirtiliyor. Oturum koşulları için verilen bilgiler şöyle:

        - Yabancıların Svalbard'a seyahat etmek için Norveç yetkililerinden vize veya çalışma ve oturma izni almasına gerek yoktur. Ancak, Schengen Bölgesi için vize gereksinimi olan yabancı vatandaşların anakara Norveç üzerinden Svalbard'a gidip gelirken Schengen vizesine sahip olması gerekir. Svalbard'da kaldıktan sonra Schengen Bölgesi'ne (anakara Norveç) geri dönebilmeniz için çift girişli vize aldığınızdan emin olmanız önemlidir.

        - İşiniz yoksa konut edinmek zordur. Norveç devleti, Svalbard'daki neredeyse tüm araziye sahiptir ve pratikte kendi evinizi inşa etmek için bir arsa satın almak mümkün değildir. Bazı özel konutlar kiralık arazilere inşa edilmiştir. Bu konutlar özel kişilere satılmış veya kiralanmıştır. Konut fiyatları çok yüksektir.

        - Bu nedenle, takımadalara gelmeyi planlayanlara gelmeden önce iş ve konut edinmeleri tavsiye edilir. Ayrıca, ada valisinin de oturum için onay vermesi gerekiyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Beyaz Saray yakınlarında çatışma
        Beyaz Saray yakınlarında çatışma
        Sıcaklıklar artıyor! İşte yeni haftada beklenen hava durumu!
        Sıcaklıklar artıyor! İşte yeni haftada beklenen hava durumu!
        Şara: Lazkiye'deki olaylar güvenli şekilde atlatıldı
        Şara: Lazkiye'deki olaylar güvenli şekilde atlatıldı
        Dünya Kadınlar Günü'nde kadın cinayeti! 22 yaşındaki Merve, boynundan vuruldu!
        Dünya Kadınlar Günü'nde kadın cinayeti! 22 yaşındaki Merve, boynundan vuruldu!
        Evlilik kriterlerini açıkladı
        Evlilik kriterlerini açıkladı
        G.Saray'ın Pena teklifi ortaya çıktı!
        G.Saray'ın Pena teklifi ortaya çıktı!
        MHP lideri Bahçeli: Kanlı musibetin sonu göründü
        MHP lideri Bahçeli: Kanlı musibetin sonu göründü
        Alfred Tropikal Siklonu vurdu: Yüz binlerce kişi etkilendi!
        Alfred Tropikal Siklonu vurdu: Yüz binlerce kişi etkilendi!
        İhanet iddialarına sessiz kaldı
        İhanet iddialarına sessiz kaldı
        EYP'li haraç çetesine kelepçe!
        EYP'li haraç çetesine kelepçe!
        Trump yeni bir "seyahat yasağı" mı planlıyor?
        Trump yeni bir "seyahat yasağı" mı planlıyor?
        Beki İkala Erikli cinayetinde katilin sakinliği dehşete düşürdü!
        Beki İkala Erikli cinayetinde katilin sakinliği dehşete düşürdü!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Şenceylik!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Şenceylik!
        G.Saray Alanyaspor deplasmanında!
        G.Saray Alanyaspor deplasmanında!
        Sahurda ne yediğinize dikkat!
        Sahurda ne yediğinize dikkat!
        200 filmi oldu ama bir evi olmadı
        200 filmi oldu ama bir evi olmadı
        Halsizliğe karşı bu çözümler size enerji verecek!
        Halsizliğe karşı bu çözümler size enerji verecek!
        Ece Gürel'in son görüntüleri
        Ece Gürel'in son görüntüleri
        Bebeklerde bağlanma sorunu neden kaynaklanıyor?
        Bebeklerde bağlanma sorunu neden kaynaklanıyor?