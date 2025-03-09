Türk vatandaşlarına Norveç'te bir takımadada oturum izni çıktı

Svalbard takımadalarının statüsünü belirleyen Spitsbergen Anlaşması’nın Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’yla geçtiğmiz cuma günü yürürlüğe girdi. Bu kararın ardından Türk vatandaşları takımadalarda mülk edinme, oturma ve bilimsel araştırma yapma hakkı elde etti.

Türk vatandaşları, Svalbard takımadaları kara suları, fiyortları ve limanlarına giriş, adalarda oturma, bölgede balıkçılık faaliyetlerinde bulunma ve avlanma, denizcilik faaliyetlerinde bulunma, endüstriyel faaliyetler, madencilik ve ticaret faaliyetlerine ilişkin haklar kazandı.

Kararın son dönemlerde kutup bölgelerinde Türkiye'nin yürüttüğü bilimsel çalışmalara önemli katkısı olması bekleniyor.

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Türkiye son yıllarda Arktik bölgesine yönelikı bilim seferleri düzenliyor. TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi tarafından, Norveç’in münhasır ekonomik bölgesi ile Svalbard Adaları ve karasularında son araştırma seferi 25 Temmuz 2024 tarihlerinde tamamlandı.

Anlaşmanın yürürlüğe girmesinin ardından Türk vatandaşlarının oturum ve ticari çalışmalar için bölgeye ilgisi artabilir.

1596 yılında keşfedilen takımadalarda, bölge neredeyse tamamen buzla kaplı. 1925 yılında Norveç'e adalar üzerinde hak tanındı. Dünyanın en kuzeyindeki idari merkez olarak bilinen bölgede, bir anlaşma ile 40 kadar ülkeye yerleşim kurma hakkı tanındı. Egemen devletler arasında Türkiye de var ve anlaşmanın yürürlüğe girmesinin ardından Türk vatandaşları bu bölgede oturum hakkı kazandı. Yakın zamana kadar bu hakkı diğer egemen devlet arasında Rusya ve Norveç kullanıyordu.

Paris’te 9 Şubat 1920 tarihinde imzalanan ve 1925 yılından bu yana yürürlükte olan anlaşma, Norveç’in adalar üzerindeki egemenliğini tanımakla beraber, taraf olan üçüncü ülkelerin vatandaşlarına Svalbard takımadaları üzerinde mülk edinme ve ikamet ile balıkçılık ve madencilik alanlarında ticari faaliyetlerde bulunma ve bilimsel araştırma gerçekleştirme hakkı tanımakta.

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SVALBARD NEREDE?

Svalbard Artik Okyanusu'nda bir bölge. Takımadalarda tahminen 2 bin 600 kişi yaşıyor. Adaların yüzde 60'ı buzullarla kaplı.

Norveç'in resmi sitesinde bu bölgeye gitmek çoklu vize almanın gerektiği belirtiliyor ve şu bilgi yer alıyor: