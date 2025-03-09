Koluna saplanan korkuluk demiri ile hastaneye kaldırıldı

Olay, saat 12.00 sıralarında, İstiklal Mahallesi'nde bir apartmanın bahçesinde meydana geldi. Oyun oynayan Zehranur Şalağ'ın koluna bahçe duvarının korkuluk demiri saplandı. Salağ’ın çığlıkları üzerine yardıma koşan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler korkuluk demirini keserek Şalağ’ı kurtardı. Zehranur Salağ, kolundaki demir parçasıyla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Operasyonla kolundaki demir parçası çıkarılan Salağ’ın tedavisinin sürdüğü bildirildi.

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