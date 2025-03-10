Okan Buruk: Hakem beni korkuttu!

"HAKEM BENİ KORKUTTU"

"2-1'den sonra 3-4'ü bulabilirdik. İkinci yarıdaki oyun bizi mutlu etti. 3-4'ü bulsak psikolojik olarak daha iyi olabilirdi. Cuma günü Antalya maçı var, ona hazırlanacağız. Yeni gelen oyuncular var, adapte oluyorlar. Buraları kazanarak geçmek, değişiklikleri de doğru yaparsak daha çok gol atacağız. Osimhen ve Morata çok fazla oynamadılar. Sağ bek ve sol bek yeni. Lemina ilk yarı oynadı. İkinci yarı sarı kartlı oyunculara dikkat ettim. Hakemin çok sarı kart göstermesi beni korkuttu. Ahmed hiçbir şey yapmadan sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü. İkinci sarıdan kırmızıyı önlemek istedim."