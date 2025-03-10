Türkan 12 gün savaştı... Çok büyük acı!
Mersin'in Tarsus ilçesinde, yolun karşısına geçerken TIR'ın çarpması sonucu ağır yaralanan 21 yaşındaki Türkan Tunç, tedavi gördüğü hastanede 12 gün sonra yaşam savaşını kaybetti. Kaza, güvenlik kamerasına da yansımıştı
Mersin'de kaza, 24 Şubat’ta öğle saatlerinde, Tarsus ilçesi D-400 karayolu Mersin- Adana istikametinde meydana geldi. Henüz sürücüsünün kimliği belirlenemeyen TIR, yolun karşısına geçmek isteyen Türkan Tunç’a (21) çarptı.
KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI
DHA'daki habere göre ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralandığı belirlenen Tunç, Tarsus Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Öte yandan, kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
12 GÜN SONRA YAŞAMINI YİTİRDİ
Kaldırıldığı hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Türkan Tunç, 12 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti.
Acı haberle, genç kızın yakınları gözyaşlarına boğuldu.