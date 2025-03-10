Emeklinin yazlığına vergi muafiyeti uygulanmaz

Meskenler her için her yıl büyükşehir belediye sınırlarında binanın emlak vergisine esas değerinin binde 2’si, diğer belediyelerde ise binde 1’i oranında emlak vergisi alınıyor. Emlak vergisinin birinci taksiti ödeme süresi mart ayında başladı. Birinci taksit ödemeleri mayıs ayı sonuna kadar yapılabilecek. İkinci taksit ise kasım ayında ödenecek.

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Türkiye genelinde 200 metrekareyi geçmeyen tek konuta sahip engelliler, herhangi bir gelirlerinin bulunup bulunmamasına ve engellilik oranına bakılmaksızın emlak vergisinden muaf tutulurlar.

Engellilerin yanı sıra hiçbir geliri olmayan vatandaşlar ile gelirleri sadece emekli, dul ve yetim aylığından ibaret olanlar, gaziler ile şehitlerin dul ve yetimlerinin brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek konutlarından emlak vergisi alınmaz.

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Bu kişilerden tek konutta hissesi bulunanlar, hisselerine ait emlak vergisi tutarından muaf tutulurlar. Örneğin bir evde yüzde 50 hissesi bulunan bir emekli üzerine kayıtlı başka bir evi yoksa evin emlak vergisinin yarısı oranında muafiyetten yararlanır.

BİZZAT OTURMA ŞARTI BULUNMUYOR

Emlak vergisi muafiyetinden yararlanmak için konutta bizzat oturma şartı aranmıyor. Konutun kiraya verilmeden boş tutulması, kiraya verilip kirada oturulması, bedel ödenmeksizin aile üyeleri tarafından daimi olarak kullanılıyor olması vergi muafiyetinden yararlanmaya engel teşkil etmez.

Sahip olduğu konutunun yanı sıra miras kalan başka bir evde hissesi olanlar ise emlak vergisi muafiyetinden yararlanamazlar.

YAZLIK İÇİN VERGİ MUAFİYETİ UYGULANMAZ

Yazlık evi olan emekliler mesken olarak kullandıkları ev için muafiyetten yararlanamaz. Yazlıktan başka evi olmayan emeklilerin yazlık eve vergi muafiyetinden yararlanabilmesi için sürekli ikamet ediyor olması gerekir. Bunun için yazlıkta sürekli oturulduğunun elektrik, doğalgaz ve su faturası gibi belgelerle kanıtlanması gerekir.

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ÇALIŞAN EMEKLİYE VERGİ MUAFİYETİ YOK

Emeklilerin emlak vergisi muafiyetinden yararlanabilmesi için herhangi bir işte çalışmamaları, 2024 yılında elde ettikleri faiz, temettü gibi sermaye iradı gelirlerinin 230 bin lirayı aşmaması gerekir. Gelir getirmeyen dükkan, arsa ve araziye sahip olmak emlak vergisi muafiyetinden yararlanmaya engel teşkil etmez.