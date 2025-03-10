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        Haberler Dünya Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum, Trump'ın vergi kararının ardından miting düzenledi | Dış Haberler

        Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum, Trump'ın vergi kararının ardından miting düzenledi

        Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ABD Başkanı Trump'ın Meksika'ya yönelik yüzde 25'lik ek gümrük vergilerini bir ay süreyle askıya almasının ardından binlerce kişinin katıldığı miting düzenledi. Sheinbaum, ABD'ye, karşılıklı saygı ve diyalog çağrısında bulundu ve "Amerikan halkına, onlara zarar vermek gibi bir niyetimizin olmadığını ve asla olmayacağını, her alanda onlarla işbirliği yapmaya kararlı olduğumuzu söylüyorum." ifadelerini kullandı

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 10.03.2025 - 07:58 Güncelleme: 10.03.2025 - 07:58
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        Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, binlerce kişinin katıldığı mitingde ABD'ye, karşılıklı saygı ve diyalog çağrısında bulundu.

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        ABD Başkanı Donald Trump'ın Meksika'ya yönelik yüzde 25'lik ek gümrük vergilerini bir ay süreyle askıya almasının ardından, Sheinbaum, başkent Meksiko'daki Zocalo Meydanı'nda binlerce kişiye seslendi.

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        "MEKSİKA-ABD İLİŞKİLERİ SAYGI VE DİYALOGLA GÜÇLENECEK"

        Sheinbaum, "Meksika ile ABD arasındaki ilişkilerin karşılıklı saygı ve diyalogla her zaman güçleneceğine inanıyoruz. Amerikan halkına, onlara zarar vermek gibi bir niyetimizin olmadığını ve asla olmayacağını, her alanda onlarla işbirliği yapmaya kararlı olduğumuzu söylüyorum." dedi.

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        ABD ile diyalog kurmaktan her zaman memnuniyet duyacaklarını belirten Sheinbaum, "İnsani nedenlerle Meksika, fentanilin ABD'deki gençlere ulaşmasını önlemek için işbirliği yapmaya devam edecek. Bu uyuşturucunun yalnızca ABD’deki değil, dünyanın herhangi bir yerindeki veya Meksika’daki gençlere ulaşmasını da istemiyoruz." diye konuştu.

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        "DÜNYANIN EN GÜÇLÜ BÖLGESİ OLMAYI HEDEFLİYORUZ"

        Sheinbaum, ABD ile son 30 yılda iki ticaret anlaşmasını hayata geçirdiklerini dile getirerek, "Önerimiz yalnızca Kuzey Amerika'nın değil, tüm kıtanın ekonomik ve ticari entegrasyonunu sağlamaktır. Tüm halkların özgürlük, bağımsızlık ve egemenliğine saygı göstererek dünyanın en güçlü bölgesi olmayı hedefliyoruz." şeklinde konuştu.

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        ABD ile 3 bin 180 kilometrelik bir sınırı paylaştıklarını hatırlatan Sheinbaum, iki ülke arasında ticari, ekonomik ve dostane ilişkilerin sürdüğünü, ortak kültürel katkıların da önemli olduğunu kaydetti.

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        *Haberin görselleri AA ve AP tarafından servis edilmiştir.

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