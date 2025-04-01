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        Sivas'ta rögara düşen ördek yavrusu kurtarıldı

        Sivas'ta rögara düşen ördek yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.04.2025 - 11:55 Güncelleme: 01.04.2025 - 11:55
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        Sivas'ta rögara düşen ördek yavrusu kurtarıldı
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        Sivas'ta rögara düşen ördek yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kızılırmak Mahallesi Küme Evler mevkisinde yaşayan çocuklara ait bir yavru ördek rögar kapağındaki delikten düştü.

        Çocuklar kendi imkanlarıyla ördeği kurtaramayınca itfaiye ekiplerinden yardım istendi.

        Bölgeye gelen ekipler tarafından özel aparatlarla kurtarılan ördek, yaşam alanına bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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