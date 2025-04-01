Sivas'ta rögara düşen ördek yavrusu kurtarıldı

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kızılırmak Mahallesi Küme Evler mevkisinde yaşayan çocuklara ait bir yavru ördek rögar kapağındaki delikten düştü.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.