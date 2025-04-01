Sivas'ta rögara düşen ördek yavrusu kurtarıldı
Sivas'ta rögara düşen ördek yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Sivas'ta rögara düşen ördek yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kızılırmak Mahallesi Küme Evler mevkisinde yaşayan çocuklara ait bir yavru ördek rögar kapağındaki delikten düştü.
Çocuklar kendi imkanlarıyla ördeği kurtaramayınca itfaiye ekiplerinden yardım istendi.
Bölgeye gelen ekipler tarafından özel aparatlarla kurtarılan ördek, yaşam alanına bırakıldı.
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