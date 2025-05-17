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        Sivas'ta Vagon Sahne Projesi kapsamında "Misafir" adlı oyun izleyiciyle buluştu

        Sivas'ta vatandaşlar, "Vagon Sahne Projesi" kapsamında raylar üzerindeki sahnede "Misafir" adlı tiyatro oyununu izledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2025 - 21:09 Güncelleme: 17.05.2025 - 21:09
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        Sivas'ta Vagon Sahne Projesi kapsamında "Misafir" adlı oyun izleyiciyle buluştu
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        Sivas'ta vatandaşlar, "Vagon Sahne Projesi" kapsamında raylar üzerindeki sahnede "Misafir" adlı tiyatro oyununu izledi.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ve TCDD Taşımacılık AŞ işbirliğiyle gerçekleştirilen "Vagon Sahne Projesi" kapsamında oyunun sergileneceği tren Sivas Garı'na geldi.

        Burada trenin bir vagonunda oluşturulan sahnede "Misafir" adlı tiyatro oyunu oynandı.

        Raylar üzerindeki sahnede ücretsiz olarak sergilenen oyuna vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

        Oyunu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Aziz Erdoğan'ın yanı sıra çok sayıda vatandaş izledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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