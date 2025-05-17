Sivas'ta Vagon Sahne Projesi kapsamında "Misafir" adlı oyun izleyiciyle buluştu

Oyunu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Aziz Erdoğan'ın yanı sıra çok sayıda vatandaş izledi.

Burada trenin bir vagonunda oluşturulan sahnede "Misafir" adlı tiyatro oyunu oynandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ve TCDD Taşımacılık AŞ işbirliğiyle gerçekleştirilen "Vagon Sahne Projesi" kapsamında oyunun sergileneceği tren Sivas Garı'na geldi.

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