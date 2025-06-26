Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivas'ta uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı yakalandı

        Sivas'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 12:26 Güncelleme: 26.06.2025 - 12:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivas'ta uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sivas'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ile Şarkışla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şarkışla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.

        Ekipler, operasyon kapsamında ilçe girişindeki yol kontrol ve uygulama noktasında 2 otomobili durdurdu.

        Otomobilde yapılan aramada 1 kilo 365 gram skunk ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan 3'ü kadın 8 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dehşet anı kamerada... Miras için yeğenini böyle yaktı!
        Dehşet anı kamerada... Miras için yeğenini böyle yaktı!
        Rutte Trump'a neden 'baba' dedi?
        Rutte Trump'a neden 'baba' dedi?
        Efe 3 yaşındaydı... Bir babanın yandığı an!
        Efe 3 yaşındaydı... Bir babanın yandığı an!
        Villanın tavanı çöktü! "1 saatlik farkla kurtulduk!"
        Villanın tavanı çöktü! "1 saatlik farkla kurtulduk!"
        Ya zeytinlikler taşınacak ya da santral kapanacak!
        Ya zeytinlikler taşınacak ya da santral kapanacak!
        Fenerbahçe'nin transfer hedefleri!
        Fenerbahçe'nin transfer hedefleri!
        İstanbul'da gürültü kararı! Para cezası uygulanacak!
        İstanbul'da gürültü kararı! Para cezası uygulanacak!
        Cinsel saldırıya uğradı! Hamile kaldı... Katledildi!
        Cinsel saldırıya uğradı! Hamile kaldı... Katledildi!
        Dev holdingde kardeş kavgası
        Dev holdingde kardeş kavgası
        Yerlikaya açıkladı! 1.1 milyar TL'lik dolandırıcılığa darbe!
        Yerlikaya açıkladı! 1.1 milyar TL'lik dolandırıcılığa darbe!
        Kenan Yıldız, İtalya'da manşetlerde: Del Piero gibi bir hayat
        Kenan Yıldız, İtalya'da manşetlerde: Del Piero gibi bir hayat
        Trump'tan İspanya'ya 'ticaret' resti
        Trump'tan İspanya'ya 'ticaret' resti
        FBI'dan çete elebaşı için 3 milyon dolar ödül
        FBI'dan çete elebaşı için 3 milyon dolar ödül
        Yapay zekaya 2,5 milyar Euro yatırım
        Yapay zekaya 2,5 milyar Euro yatırım
        Trump'tan Fed Başkanı hamlesi! Erken açıklayacak
        Trump'tan Fed Başkanı hamlesi! Erken açıklayacak
        BES'in yarısı altın oldu
        BES'in yarısı altın oldu
        Kaçmak isterken çıkmaz sokağa girdiler
        Kaçmak isterken çıkmaz sokağa girdiler
        'Küçük dil'in yokluğu nelere yol açıyor?
        'Küçük dil'in yokluğu nelere yol açıyor?
        Zaniolo'ya sürpriz teklif!
        Zaniolo'ya sürpriz teklif!
        Lewandowski ailesi yine Antalya’da
        Lewandowski ailesi yine Antalya’da

        Benzer Haberler

        Sivas'ta 17. Uluslararası Nükleer Yapı Özellikleri Konferansı başladı
        Sivas'ta 17. Uluslararası Nükleer Yapı Özellikleri Konferansı başladı
        Sivas'ta Kevendüzü Sulaması 17 bin 670 dekar araziye can suyu olacak
        Sivas'ta Kevendüzü Sulaması 17 bin 670 dekar araziye can suyu olacak
        Kayıp kedileri Venüs için Sivas'ta 'zorunlu' misafir oldular
        Kayıp kedileri Venüs için Sivas'ta 'zorunlu' misafir oldular
        Her 100 kişiden 85'i kas tutulması şikayeti yaşıyor
        Her 100 kişiden 85'i kas tutulması şikayeti yaşıyor
        Yozgat'ta kenenin ısırdığı çiftçi öldü
        Yozgat'ta kenenin ısırdığı çiftçi öldü
        Sivas'ta KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi öldü
        Sivas'ta KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi öldü