        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivas'ta Türk Halk Müziği konseri düzenlendi

        Sivas'ta, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Devlet Türk Halk Müziği korosu ses sanatçıları "Türkülerin Yolculuğu" isimli konser verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2025 - 11:03 Güncelleme: 04.10.2025 - 11:14
        Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserde, Fikret Ayyıldız yönetimindeki koroda ses sanatçıları Faruk Çetin, Özlem Kızıltaş, Pınar Pakoğlu ve Ufuk Benli, Sivas ve Anadolu'nun çeşitli yörelerinden türküler seslendirdi.

        Konseri, koro müdürü Davut Kaya ve çok sayıda müziksever izledi.

