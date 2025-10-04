Sivas'ta Türk Halk Müziği konseri düzenlendi

Konseri, koro müdürü Davut Kaya ve çok sayıda müziksever izledi.

Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserde, Fikret Ayyıldız yönetimindeki koroda ses sanatçıları Faruk Çetin, Özlem Kızıltaş, Pınar Pakoğlu ve Ufuk Benli, Sivas ve Anadolu'nun çeşitli yörelerinden türküler seslendirdi.

