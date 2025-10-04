Habertürk
        Sivas Haberleri

        Sivas Ticaret Borsası üyelerinden İl Emniyet Müdürü Alaağaçlı'ya "hayırlı olsun" ziyareti

        Sivas Ticaret Borsası Başkanı Hayrullah Karakaya ve yönetim kurulu üyeleri, İl Emniyet Müdürü Ahmet Alaağaçlı'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2025 - 10:52 Güncelleme: 04.10.2025 - 10:58
        Sivas Ticaret Borsası Başkanı Hayrullah Karakaya ve yönetim kurulu üyeleri, İl Emniyet Müdürü Ahmet Alaağaçlı'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

        Ziyarette Karakaya, Alaağaçlı'ya yeni görevinde başarılar dileyerek, emniyet teşkilatının şehirdeki huzur ve güven ortamına katkılardan dolayı teşekkür etti.

        Alaağaçlı da ziyaretlerinden dolayı Karakaya ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederek, görev süresi boyunca Sivas'ın güvenliği ve huzuru için özveriyle çalışacaklarını belirtti.

