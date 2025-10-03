SESOB Başkanı Demirgil'in acı günü

Cenaze törenine, Demirgil'in ailesi ve yakınları ile Vali Yardımcısı Şakir Öner Öztürk, Belediye Başkanı Adem Uzun, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Adem Taşkın, sivil toplum örgütleri temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Hakan Demirgil'in vefat eden babası Hakkı Demirgil'in cenazesi toprağa verildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.