        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivas'ta 50 engelli çocuğa işitme cihazı dağıtıldı

        Sivas Belediyesi öncülüğünde yürütülen "Duy Beni Sosyal Sorumluluk Projesi" kapsamında işitme kaybı yaşayan 50 çocuğa cihaz dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2025 - 18:43 Güncelleme: 02.10.2025 - 18:43
        Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Şehit Halil Kantarcı Özel Eğitim Meslek Okulu tarafından tespit edilen 0-18 yaş aralığında işitme kaybı yaşayan 50 çocuğa işitme cihazları teslim edildi.

        Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, yaptığı konuşmada, "Duy Beni" projesinin bugüne kadar hayata geçirdikleri en önemli uygulamalardan biri olduğunu belirtti.

        Projenin en başından itibaren tamamen profesyonel bir çalışma yürüttüklerini kaydeden Uzun, şöyle konuştu:

        "Yurt dışından gelen kıymetli hocalarımız, firma sahipleri, uzman odyologlar bu alanda akademik çalışmalarıyla tanınan değerli doktorlarımız bize destek oldular. Bu isimler, işitme alanında firma ve akademik anlamda uluslararası ölçekte çok kıymetli bir birikimi temsil etmektedir. Almanya'dan getirdikleri cihazlarla Sivas'a geldiler. Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde kurslar için kullandığımız üç ayrı sınıf, adeta birer muayenehaneye dönüştürüldü. Kendi cihazlarını kurarak her çocuğumuz için özel ölçümler yaptılar. Bu ölçümlerin sonuçları Almanya'ya gönderildi ve her çocuğun işitme durumuna göre cihazlar özel olarak planlandı, programlandı. Cihazlar yavrularımıza takıldı."

        Belediye olarak projenin gündeme gelmesinin ardından hayata geçirilmesi amacıyla çalışmaya katıldıklarını dile getiren Uzun, "Konuklarımızın yurt dışından Türkiye'ye getirilmeleri, burada misafir edilmeleri, kültür merkezimizin tahsis edilmesi, sınıflarımızın organize edilmesi, öğrencilerin tespit edilmesi gibi tüm süreçlerde Sivas Belediyesi olarak güçlü bir destek sağlamış bulunuyoruz. Emeği geçen herkese tekrar teşekkür ediyor, cihazlarına kavuşan yavrularımıza sağlık, mutluluk ve başarı diliyorum." dedi.​​​​​​​

        Proje ekibi adına söz alan Dr. Alparslan Koç da işitme engelli çocuklara fayda sunan projenin gönüllü çalışmalarla yürütüldüğünü ifade etti. Koç, "Bu işe öncü olan ekip arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bu projenin ilkini Sivas'ta gerçekleştirdik. İnşallah ilerleyen dönemde farklı illerimizde devam ettireceğiz. Hep birlikte yavrularımızın geleceğini güzelleştirmemiz için bizlere dua ve destek olmanızı istiyoruz." ifadelerini kullandı.

        Program sonunda Sivas Belediyesi ve projeye katkı sağlayan kurumlar arasında bir işbirliği protokolü imzalandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

