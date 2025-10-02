Sivas'ta 50 engelli çocuğa işitme cihazı dağıtıldı

Sivas Belediyesi öncülüğünde yürütülen "Duy Beni Sosyal Sorumluluk Projesi" kapsamında işitme kaybı yaşayan 50 çocuğa cihaz dağıtıldı.

Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Şehit Halil Kantarcı Özel Eğitim Meslek Okulu tarafından tespit edilen 0-18 yaş aralığında işitme kaybı yaşayan 50 çocuğa işitme cihazları teslim edildi.

Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, yaptığı konuşmada, "Duy Beni" projesinin bugüne kadar hayata geçirdikleri en önemli uygulamalardan biri olduğunu belirtti.

Projenin en başından itibaren tamamen profesyonel bir çalışma yürüttüklerini kaydeden Uzun, şöyle konuştu:

"Yurt dışından gelen kıymetli hocalarımız, firma sahipleri, uzman odyologlar bu alanda akademik çalışmalarıyla tanınan değerli doktorlarımız bize destek oldular. Bu isimler, işitme alanında firma ve akademik anlamda uluslararası ölçekte çok kıymetli bir birikimi temsil etmektedir. Almanya'dan getirdikleri cihazlarla Sivas'a geldiler. Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde kurslar için kullandığımız üç ayrı sınıf, adeta birer muayenehaneye dönüştürüldü. Kendi cihazlarını kurarak her çocuğumuz için özel ölçümler yaptılar. Bu ölçümlerin sonuçları Almanya'ya gönderildi ve her çocuğun işitme durumuna göre cihazlar özel olarak planlandı, programlandı. Cihazlar yavrularımıza takıldı."