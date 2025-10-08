Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivas'ta bir hastanın göğüs kafesinden 2 kilo 795 gram tümör çıkarıldı

        Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesinde bir hastanın göğüs kafesinden 2 kilo 795 gram tümör çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2025 - 17:30 Güncelleme: 08.10.2025 - 17:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivas'ta bir hastanın göğüs kafesinden 2 kilo 795 gram tümör çıkarıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesinde bir hastanın göğüs kafesinden 2 kilo 795 gram tümör çıkarıldı.

        SCÜ'den yapılan açıklamada, karın ağrısı şikayetiyle Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı'na başvuran 55 yaşındaki bir hastanın göğüs kafesinden Dr. Öğretim Üyesi Mahmut Özbey'in katıldığı operasyonla 2 kilo 795 gram tümör çıkarıldığı belirtildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Özbey, nadir görülen bir vakayı başarıyla tedavi ettiklerini kaydetti.

        Gürün ilçesinden nefes darlığı şikayetiyle hastaneye başvuran hastada yapılan tetkikler sonucunda, sağ göğüs kafesi içinde yaklaşık 3 kilogram ağırlığında lezyon tespit edildiğini aktaran Özbey, "Lezyon hem akciğere hem de kalbe baskı yapıyordu. Bu tip tümörler genellikle 50-60 yaş aralığında görülüyor ve iyi huylu olmalarıyla biliniyor. Tamamen çıkarıldığında hastanın iyileşme süreci genellikle olumlu seyrediyor. Bu büyüklükte bir tümörü ilk kez çıkartıyoruz. Kliniğimiz bu tür vakaları başarıyla tedavi edebilecek yetkinliğe sahip. Hastamız servise alındı ve ilerleyen günlerde taburcu etmeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kurtulmuş: İsrail aklını başına almalı, arkadaşlarımız derhal bırakılmalı
        Kurtulmuş: İsrail aklını başına almalı, arkadaşlarımız derhal bırakılmalı
        Güllü'nün ölümüyle ilgili yeni gelişme
        Güllü'nün ölümüyle ilgili yeni gelişme
        Pınar Bulunmaz'ın şüpheli ölümünde tutuklama kararı!
        Pınar Bulunmaz'ın şüpheli ölümünde tutuklama kararı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Beşiktaş'ta defanstaki soruna çözüm aranıyor!
        Beşiktaş'ta defanstaki soruna çözüm aranıyor!
        Passat'ta sedan 'muamması'
        Passat'ta sedan 'muamması'
        Neden yapay zekâ ile bağ kuruyoruz?
        Neden yapay zekâ ile bağ kuruyoruz?
        Öğrenciler dersteyken yaşandı! Fırtına 2 okulun çatısını uçurdu!
        Öğrenciler dersteyken yaşandı! Fırtına 2 okulun çatısını uçurdu!
        Boşanma davalarında süre tartışması!
        Boşanma davalarında süre tartışması!
        Dursun Özbek tek tek açıkladı!
        Dursun Özbek tek tek açıkladı!
        Everest'te mahsur kalan 1000'den fazla kişi kurtarıldı
        Everest'te mahsur kalan 1000'den fazla kişi kurtarıldı
        Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu!
        Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu!
        Yaşadığı şiddeti anlattı
        Yaşadığı şiddeti anlattı
        Fenerbahçe'de OHAL!
        Fenerbahçe'de OHAL!
        'Ucuz' Tesla ortaya çıktı
        'Ucuz' Tesla ortaya çıktı
        Rotschild ailesi The Economist'teki paylarını satıyor
        Rotschild ailesi The Economist'teki paylarını satıyor
        'Tarihin Sıfır Noktası'nda heyecan verici keşif
        'Tarihin Sıfır Noktası'nda heyecan verici keşif
        Yılın en çok kazanan sporcuları açıklandı!
        Yılın en çok kazanan sporcuları açıklandı!
        İsrail'den Özgürlük Filosu'na müdahale
        İsrail'den Özgürlük Filosu'na müdahale
        Cimbom zorlu virajda!
        Cimbom zorlu virajda!

        Benzer Haberler

        Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi
        Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi
        El dokuması halı ve kilimleri resimlerine 'tuval' yaptı
        El dokuması halı ve kilimleri resimlerine 'tuval' yaptı
        Akıncılar'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Akıncılar'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Sivas'ta yerli buğday ve arpa çeşitlerinde deneme ekimleri başladı
        Sivas'ta yerli buğday ve arpa çeşitlerinde deneme ekimleri başladı
        Sivas Gazeteciler Cemiyetinden engeli vatandaşlara destek
        Sivas Gazeteciler Cemiyetinden engeli vatandaşlara destek
        Sivas, Niğde, Nevşehir ve Yozgat'ta, Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi
        Sivas, Niğde, Nevşehir ve Yozgat'ta, Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi