Sivas'ta bir hastanın göğüs kafesinden 2 kilo 795 gram tümör çıkarıldı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesinde bir hastanın göğüs kafesinden 2 kilo 795 gram tümör çıkarıldı.

SCÜ'den yapılan açıklamada, karın ağrısı şikayetiyle Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı'na başvuran 55 yaşındaki bir hastanın göğüs kafesinden Dr. Öğretim Üyesi Mahmut Özbey'in katıldığı operasyonla 2 kilo 795 gram tümör çıkarıldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özbey, nadir görülen bir vakayı başarıyla tedavi ettiklerini kaydetti.

Gürün ilçesinden nefes darlığı şikayetiyle hastaneye başvuran hastada yapılan tetkikler sonucunda, sağ göğüs kafesi içinde yaklaşık 3 kilogram ağırlığında lezyon tespit edildiğini aktaran Özbey, "Lezyon hem akciğere hem de kalbe baskı yapıyordu. Bu tip tümörler genellikle 50-60 yaş aralığında görülüyor ve iyi huylu olmalarıyla biliniyor. Tamamen çıkarıldığında hastanın iyileşme süreci genellikle olumlu seyrediyor. Bu büyüklükte bir tümörü ilk kez çıkartıyoruz. Kliniğimiz bu tür vakaları başarıyla tedavi edebilecek yetkinliğe sahip. Hastamız servise alındı ve ilerleyen günlerde taburcu etmeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.