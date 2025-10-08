Sivas'ta vefat eden polis son yolculuğuna uğurlandı
Kanser tedavisi gördüğü hastanede vefat eden polis memurunun cenazesi Sivas'ın Zara ilçesinde toprağa verildi.
Isparta nüfusuna kayıtlı olan ve Eskişehir Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli 43 yaşındaki polis Memuru Kenan Karaduman bir süredir kanser tedavisi gördüğü Eskişehir Şehir Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.
Eşinin memleketi Sivas'ın Zara ilçesine getirilen Karaduman'ın cenazesi, Mehmet Akif Ersoy Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Yeni Merkez Kabristanı'nda toprağa verildi.
Karaduman'ın cenaze törenine ailesi, Zara Kaymakamı Mehmet Ali Atak, Belediye Başkanı Fatih Çelik, Zara İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli ve vatandaşlar katıldı.
