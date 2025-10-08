Sivas'ta vefat eden polis son yolculuğuna uğurlandı

Isparta nüfusuna kayıtlı olan ve Eskişehir Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli 43 yaşındaki polis Memuru Kenan Karaduman bir süredir kanser tedavisi gördüğü Eskişehir Şehir Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

