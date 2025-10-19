Habertürk
        Sivas Haberleri

        Sivas'ta devrilen minibüsteki 4 kişi yaralandı

        Sivas'ta minibüsün devrilmesi sonucu yaralanan 4 kişi, hastanede tedavi altına alındı.

        Giriş: 19.10.2025 - 11:11 Güncelleme: 19.10.2025 - 11:11
        Sivas'ta devrilen minibüsteki 4 kişi yaralandı
        Sivas'ta minibüsün devrilmesi sonucu yaralanan 4 kişi, hastanede tedavi altına alındı.

        Y.Ş. yönetimindeki 58 ABV 973 plakalı minibüs, Akdeğirmen Mahallesi Ömer Halis Demir Caddesi'nde aydınlatma direği ve ağaca çarpıp, istinat duvarını aşarak yaklaşık 3 metre yükseklikten Paşabahçe Mesire Alanı girişine devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada minibüste sıkışan Y.Ş. (15), Ö.B. (16), F.K. ve M.K. yaralandı.

        İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Yaralılardan Ö.B'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

