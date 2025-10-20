Sivas'ta trafik kazasında yaralanan sürücü yaşam mücadelesini kaybetti

Y.Ş. yönetimindeki 58 ABV 973 plakalı minibüs, dün Akdeğirmen Mahallesi Ömer Halis Demir Caddesi'nde Paşabahçe Mesire Alanı girişine devrilmiş, kazada sürücü ile araçtaki Ö.B. (16), F.K. ve M.K. yaralanmıştı.

