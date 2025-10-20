Habertürk
Habertürk
        Sivas Haberleri

        Sivas'ta trafik kazasında yaralanan sürücü yaşam mücadelesini kaybetti

        Sivas'ta minibüsün devrilmesi sonucu yaralanan sürücü, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2025 - 10:18 Güncelleme: 20.10.2025 - 10:18
        Sivas'ta trafik kazasında yaralanan sürücü yaşam mücadelesini kaybetti
        Akdeğirmen Mahallesi Ömer Halis Demir Caddesi'nde minibüsün devrilmesi sonucu yaralanan 15 yaşındaki sürücü Yusuf Şeker, tedavi gördüğü Numune Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

        Şeker'in cenazesi, Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesindeki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

        Y.Ş. yönetimindeki 58 ABV 973 plakalı minibüs, dün Akdeğirmen Mahallesi Ömer Halis Demir Caddesi'nde Paşabahçe Mesire Alanı girişine devrilmiş, kazada sürücü ile araçtaki Ö.B. (16), F.K. ve M.K. yaralanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

