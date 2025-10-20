Habertürk
Habertürk
        Sivas Haberleri

        Sivas'ta belediyeye ait durak tabelasına zarar verilmesi güvenlik kamerasında

        Sivas'ta belediyeye ait akıllı durak tabelasına resim çizerek zarar veren kişi, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2025 - 09:20 Güncelleme: 20.10.2025 - 09:20
        Sivas'ta belediyeye ait durak tabelasına zarar verilmesi güvenlik kamerasında
        Sivas'ta belediyeye ait akıllı durak tabelasına resim çizerek zarar veren kişi, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, akıllı durak tabelasına kimliği belirsiz kişiler tarafından resim çizilerek zarar verildi.

        Bunun üzerine güvenlik kamerasından yapılan incelemede, İstasyon Caddesi'nde yürüyen iki kişiden birinin durak tabelasına resim çizdiği belirlendi.

        Açıklamada, "Şehrimizin yaklaşık 700 noktasında aktif olan güvenlik kameraları ile kamusal alanlarımızı 7 gün 24 saat izliyor, kurallara uymayanlara gerekli yasal işlemleri uyguluyoruz." ifadesine yer verildi.

        Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, caddede yürüyen iki kişiden birinin durak tabelasına resim çizdiği görülüyor.

