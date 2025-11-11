Sivas'ta iki otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
E.Y. yönetimindeki 34 FBA 127 plakalı otomobil, Çekem köyü kavşağında, H.G. (29) idaresindeki 58 KD 707 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücü H.G. ile araçlardaki Nafiye G. (43), Z.G. (21), R.Ü. (33), Y.E.Ü. (6) ve H.Ç. (29) yaralandı.
Yaralılar, Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Nafiye G, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.