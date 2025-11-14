Sivas'ta tır ve 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında araçlarda hasar oluştu

Kar yağışı dolayısıyla Sivas-Erzincan kara yolunda görüş mesafesi düştü. Kara yolunun Hafik ilçe girişinde hava şartları yüzünden 1 tır ve 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

