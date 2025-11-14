Sivas'ta Geminbeli Geçidi'nde kar yağışı etkili oluyor

Sürücülerin ilerlemekte güçlük çektiği kara yolunda ekipler tuzlama ve küreme çalışması yaptı.

Karadeniz ile iç bölgelerin bağlantı yolu olarak bilinen, Suşehri-Sivas kara yolu güzergahındaki 2 bin 10 rakımlı Geminbeli Geçidi'nde öğle saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oluyor.

