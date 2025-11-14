Sivas'ta komşusunun kazdığı çukura düşen kişi yaralandı
Sivas'ın Akıncılar ilçesinde komşusunun kazdığı çukura düşen kişi yaralandı.
Sivas'ın Akıncılar ilçesinde komşusunun kazdığı çukura düşen kişi yaralandı.
İlçeye bağlı Yukarı Mahalle'de yaşayan 69 yaşındaki S.S, komşusunun evinin bahçesinde kazdığı çukuru fark etmeyerek içine düştü.
İhbar üzerine bölgeye AFAD, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Düştüğü çukurdan çıkarılan S.S, Akıncılar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
