Sivasspor, Esenler Erokspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Teknik direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde, kulüp tesislerinde kar yağışı altında yapılan antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas ve top koruma çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanı çift kale maç ile tamamladı.

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında deplasmanda Esenler Erokspor ile karşılaşacak Özbelsan Sivasspor, maçın hazırlıklarına devam etti.

