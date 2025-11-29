Habertürk
        Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Yeşilay Sivas Şubesi, İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Erdoğan'ı misafir etti

        Yeşilay Sivas Şubesi, "Yeşil Fincan Buluşmaları" kapsamında İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Erdoğan'ı ağırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2025 - 13:47 Güncelleme: 29.11.2025 - 13:52
        Yeşilay Sivas Şubesi, İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Erdoğan'ı misafir etti
        Yeşilay Sivas Şubesi, "Yeşil Fincan Buluşmaları" kapsamında İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Erdoğan'ı ağırladı.

        Yeşilay Şube Başkanı Halit Köksal ve yönetim kurulu üyeleri, şube binasında İl Milli Eğitim Müdürü Erdoğan'ı konuk etti.

        Programda değişen dünyada öğretmenin rolü ve Sivas'taki eğitim sistemi üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

        Etkinlik müzik programı ve ikramının ardından son buldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

