Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivasspor, Boluspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

        Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında sahasında Boluspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2025 - 16:43 Güncelleme: 28.11.2025 - 16:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivasspor, Boluspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında sahasında Boluspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde gerçekleştirilen kulüp tesislerindeki idman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas ve top koruma çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanı duran top çalışmasıyla tamamladı.

        Sivasspor, Boluspor maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.

        Özbelsan Sivasspor ile Boluspor, 30 Kasım Pazar günü saat 13.30'da Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Papa'nın Türkiye ziyareti sürüyor
        Papa'nın Türkiye ziyareti sürüyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Nafaka düzenlemesinde takvim netleşti
        Nafaka düzenlemesinde takvim netleşti
        Duru'yu okul bahçesinde öldürmüştü! Hüküm verildi!
        Duru'yu okul bahçesinde öldürmüştü! Hüküm verildi!
        3 tonluk levhanın altında kaldılar!
        3 tonluk levhanın altında kaldılar!
        Louvre soygununun bileti ziyaretçilere kesildi
        Louvre soygununun bileti ziyaretçilere kesildi
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        Site aidatlarında haksız artışlara yaptırım geliyor
        Site aidatlarında haksız artışlara yaptırım geliyor
        Galatasaray Nino için harekete geçti!
        Galatasaray Nino için harekete geçti!
        Cevdet Yılmaz: Enflasyon tekrar arzu ettiğimiz patikaya geldi
        Cevdet Yılmaz: Enflasyon tekrar arzu ettiğimiz patikaya geldi
        Hong Kong'daki yangın göz göre göre gelmiş
        Hong Kong'daki yangın göz göre göre gelmiş
        "Korkuyorum"
        "Korkuyorum"
        Danimarka Trump'ı izlemek için 'gece nöbeti' kurdu
        Danimarka Trump'ı izlemek için 'gece nöbeti' kurdu
        İstanbul ve Ankara'da kırmızı et ve tereyağı fiyatları sabitlendi
        İstanbul ve Ankara'da kırmızı et ve tereyağı fiyatları sabitlendi
        Hong Kong'da yangın faciası!
        Hong Kong'da yangın faciası!
        "Derbi öncesi güven tazeledi!"
        "Derbi öncesi güven tazeledi!"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        "Bir süper kahraman değil"
        "Bir süper kahraman değil"
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Soruna TOBB çözümü
        Soruna TOBB çözümü

        Benzer Haberler

        Sivas'ta "Tanıdan Müdahaleye, İşitme Kaybında Eğitim ve Rehabilitasyon" pan...
        Sivas'ta "Tanıdan Müdahaleye, İşitme Kaybında Eğitim ve Rehabilitasyon" pan...
        Ulaş'ta öğrenci velileri kan bağışı kampanyasına destek verdi
        Ulaş'ta öğrenci velileri kan bağışı kampanyasına destek verdi
        Sivas'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Sivas'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Kurtlar yerleşim yerlerine dadandı, uzmanı "Doğa insanı uyarıyor" dedi
        Kurtlar yerleşim yerlerine dadandı, uzmanı "Doğa insanı uyarıyor" dedi
        Sivas'ta 'Gezen Sinema TIR'ı öğrencileri sinema ile buluşturdu
        Sivas'ta 'Gezen Sinema TIR'ı öğrencileri sinema ile buluşturdu
        Sivas'ta birçok çocuk ilk kez sinemayla tanıştı
        Sivas'ta birçok çocuk ilk kez sinemayla tanıştı