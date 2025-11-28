Ulaş'ta öğrenci velileri kan bağışı kampanyasına destek verdi

Aydın, kampanyaya katılanlara teşekkür ederek, "Öğrencilerin madalya kazanma mücadeleleri ve velilerin kan bağışı konusundaki duyarlılıkları bizleri son derece sevindirdi. Kan bağışında bulunan velilerimize ve destek veren öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Okul Müdürü Mehmet Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin teşviki ile velilerin kan bağışında bulunduklarını söyledi.

