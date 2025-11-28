Habertürk
Habertürk
        Sivas Haberleri

        Sivas'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Sivas'ın Gemerek ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Giriş: 28.11.2025 - 12:07 Güncelleme: 28.11.2025 - 12:07
        Sivas'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Sivas'ın Gemerek ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        H.S. yönetimindeki 06 BC 3128 plakalı otomobil, Sivas-Kayseri kara yolu ilçe girişinde T.K. idaresindeki 07 CAZ 601 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücüler ile 06 BC 3128 plakalı araçtaki R.T. yaralandı.

        Yaralılar sağlık ekiplerince Gemerek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

