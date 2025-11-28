Habertürk
Habertürk
        Sivas Haberleri

        Sivas'ta "Tanıdan Müdahaleye, İşitme Kaybında Eğitim ve Rehabilitasyon" paneli düzenlendi

        Sivas'ta Türkiye Beyazay Derneği ve Odyologlar ve Konuşma Bozuklukları Uzmanları Derneği (OKSUD) iş birliğiyle "Tanıdan Müdahaleye, İşitme Kaybında Eğitim ve Rehabilitasyon" paneli düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2025 - 15:40 Güncelleme: 28.11.2025 - 15:43
        Sivas'ta "Tanıdan Müdahaleye, İşitme Kaybında Eğitim ve Rehabilitasyon" paneli düzenlendi
        Sivas'ta Türkiye Beyazay Derneği ve Odyologlar ve Konuşma Bozuklukları Uzmanları Derneği (OKSUD) iş birliğiyle "Tanıdan Müdahaleye, İşitme Kaybında Eğitim ve Rehabilitasyon” paneli düzenlendi.

        Şemsi Sivas Kütüphanesi Konferans salonunda düzenlenen panel, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Daha sonra Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimler Fakültesi OKSUD Genel Başkanı Prof. Dr. Meral Didem Türkyılmaz, projeyle ilgili sunum yaptı.

        Desteklerinden dolayı Cumhuriyet Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hayati Öztürk'e teşekkür eden Türkyılmaz , "Amacımız toplumsal işitme sağlığı farkındalığını arttırmak, düzenli olarak işitme testlerini yaptırmalarını sağlamak, erken tanı ve erken müdahalenin önemini anlatmaktı. Projemizin diğer kısmında da özel gereksinimi olan bireylerin işitme taramalarının neden önemli olduğunu vurgulamak amacıyla 300'e yakın tarama yaptık, öğretmenlerimizi, velilerimizi, öğrencilerimizi bilgilendirdik." dedi.

        Panele katılan Cumhuriyet Üniversitesi KBB Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mansur Doğan, İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi OKSUD Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Deniz Uğur Cengiz, Cumhuriyet Üniversitesi KBB Bölümü'nden Doç. Dr. Adem Bora, OKSUD Destek Ekibi Koordinatörü Uzman Odyolog Esmanur Öcü, ve Uzman Odyolog Murat Deniz uzmanlık alanlarına ilişkin güncel bilgileri paylaştı.

        Panel sonrası Öztürk'e ve konuşmacılara teşekkür belgesi verildi.

