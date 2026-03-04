Canlı
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri Haberleri

        Sivas'ta öğrenciler askıda ekmek kampanyası başlattı

        Sivas'ta ilkokul öğrencileri tarafından askıda ekmek kampanyası başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2026 - 16:01
        Sivas'ta öğrenciler askıda ekmek kampanyası başlattı

        Sivas'ta ilkokul öğrencileri tarafından askıda ekmek kampanyası başlatıldı.

        Burhan Haksever İlkokulu öğrencileri, öğretmen Hakan Erarslan koordinesinde, harçlıklarıyla mahalle bakkalından satın aldıkları ekmekleri ihtiyaç sahiplerine verilmesi için askıda ekmek kampanyası başlattı.

        Burhan Haksever İlkokulu Müdürü Kenan Sarı, AA muhabirine, ramazan ayının birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını pekiştirdiğini söyledi.

        Öğrencilerin, "Sen de bir ekmek bırak, bir sofraya sevinç kat" sloganıyla askıda ekmek kampanyası başlattığını belirten Sarı, "Böylece hem öğrenciler paylaşmanın mutluluğunu yaşadı hem de ramazan ayının bereketi sofralara taşındı. Bu örnek davranış toplumda yardımlaşma bilincini artırdı. Destek olan öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.

        Okulun 1. sınıfı öğrencisi Elif Hafsa Kılıç ise "Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ruhunu okulumuzda yaşatmanın mutluluğunu yaşadım. Bizlere bu fırsatı veren öğretmenime ve aileme teşekkür ediyorum." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

