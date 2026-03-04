Canlı
        Sivas Haberleri

        Sivas'ta 293 bin makaron ele geçirildi

        Sivas'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 126 bini dolu 293 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı.

        Giriş: 04.03.2026 - 13:54
        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat şubeleri ekipleri, Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kent genelinde kaçakçılık faaliyetlerini önlemek amacıyla çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda tütün ve tütün ürünleri kaçakçılığı yapıldığı tespit edilen bir iş yerinde yapılan aramada, 126 bin dolu ve 167 bin boş makaron ile 25 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan şüpheli hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan yasal işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

