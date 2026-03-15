Futbol: Trendyol 1. Lig
Stat:BGGrup 4 Eylül Stadyumu
Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Hüsnü Emre Çelimli, Hüseyin Kıvanç Durmaz
Özbelsan Sivasspor: Göktuğ Bakırbaş, Murat Paluli, Appindangoye, Okan Erdoğan, Uğur Çiftçi, Emre Gökay (Dk. 65 Aly Malle), Charisis (Dk. 65 Avramovski), Cihat Çelik (Dk. 80 Kerem Atakan Kesgin), Kamil Fidan, Ethemi, Manaj (Dk. 7 Bekir Turaç Böke)
Eminevim Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Oğuz Yıldırım, Burak Öksüz, Glumac, Emre Kaplan, Hoti (Dk. 58 Serkan Göksu), Dokanovic (Dk. 75 Kubilay Aktaş), Bardhi (Dk. 75 Yusuf Deniz Şaş), Benny, Barış Ekincier (Dk. 58 Kosoko), Batuhan Çelik
Gol: Dk. 45 Glumac (Kendi kalesine) (Özbelsan Sivasspor),
Sarı kartlar: Dk. 34 Kamil Fidan, Dk. 62 Cihat Çelik, Dk. 85 Uğur Çiftçi, Dk. 88 Bekir Turaç Böke, Dk. 90+1 Aaron, Dk. 90+4 Kerem Atakan Kesgin (Özbelsan Sivasspor)
SİVAS
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.