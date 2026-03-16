Sivasspor, Manisa FK maçı hazırlıklarına başladı

Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında deplasmanda Manisa FK ile karşılaşacak Özbelsan Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarına başladı. Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde tesislerde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından atletik koşu çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekibin, antrenmanı çift kale maçla tamamladığı kaydedildi. Ligde dün oynanan Eminevim Ümraniyespor maçında forma giyen futbolcuların ise yenileme çalışması yaptıkları ifade edildi. Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek. Manisa FK ile Özbelsan Sivasspor, 21 Mart Cumartesi günü saat 16.00'da Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda karşılaşacak.

