        Sivasspor'dan sakatlığı bulunan 3 futbolcuyla ilgili açıklama

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Özbelsan Sivasspor, sakatlıkları bulunan golcü oyuncu Rey Manaj, orta saha oyuncusu Charis Charisis ve savunma oyuncusu Mert Çelik'in sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

        Giriş: 16.03.2026 - 20:12 Güncelleme:
        Açıklamada Rey Manaj'ın ligde dün oynanan Eminevim Ümraniyespor maçında sakatlandığı anımsatılarak, "Oyuncumuzun gerçekleştirilen MR görüntülenmesi sonucu sol arka adalesinde kas içi tendon yırtığı ve kanama tespit edilmiştir." ifadesine yer verildi.

        Aynı karşılaşmada Charis Charisis'in de sol arka adalesinden sakatlandığı belirtilen açıklamada, oyuncunun gerçekleştirilen MR görüntülenmesi sonucu sol arka adalesinde kas yırtığı ve kanama tespit edildiği aktarıldı.

        Savunma oyuncusu Mert Çelik'in de ligin 30. haftasında oynanan Atakaş Hatayspor maçında sağ arka adalesinden sakatlandığı hatırlatılan açıklamada, "Oyuncumuza yaptığımız MR kontrolü sonrasında sağ arka adalesinde kas yaralanması ve kanama tespit edilmiştir. Oyuncularımızın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." denildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Bahçeli, Özel ile görüştü
        Prof. Dr. İlber Ortaylı son yolculuğuna uğurlandı
        "Birçok ülke yolda olduklarını söyledi"
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        NATO ülkelerinden Trump'a olumsuz 'Hürmüz' yanıtı
        KOBİ'lere 1,5 milyar Euro finansman
        16 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        İran füzeleri İsrail’de göçü tetikledi
        Savaşın gölgesindeki körfez turizmi
        Kuşları besleyip hayata veda etti... Büyük acı!
        İsrail'den Lübnan'a kara saldırısı
        Timur Cihantimur hakkında iddianame hazırlandı
        Yeni joker Singo!
        Yapay zeka emlakçılığa başladı
        Ramazan Günlüğü
        "Her hanenin harcama yapısı farklı"
        Kuşadası'nda ifadeler ortaya çıktı
        Onuachu tarihe geçmeye hazırlanıyor!
        GPS'siz konum bulan robotlar
        Geceye damga vurdu
