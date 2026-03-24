Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri Haberleri

        Sivas'ta şehitlerin isimleri yürüyüş parkurunda yaşatılacak

        Sivas'ta şehitlerin isimlerinin verildiği yürüyüş parkuru hizmete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2026 - 19:37 Güncelleme:
        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Orman Haftası kapsamında Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Kardeşler Ormanı'nda düzenlenen programda, Sivaslı üç şehidin adını taşıyan 11 bin 860 metrelik yürüyüş parkurunun açılışı gerçekleştirildi.

        Açılışta konuşan Vali Yılmaz Şimşek, Orman Haftası'nın kentte çeşitli etkinliklerle kutlandığını belirtti.

        Ormanların en kıymetli miras olduğunu vurgulayan Şimşek, "Ormanlarımız geleceğe ve çocuklarımıza bırakmamız gereken en önemli emanet. Amacımız çocuklarımıza, gençlerimize ve halkımıza orman sevgisini, ağaç sevgisini aşılamak, bu hafta vesilesiyle farkındalık oluşturmak." ifadelerini kullandı.

        Sivas'ın orman varlığındaki artışına dikkati çeken Şimşek, şunları kaydetti:

        "İlimizin orman oranı her geçen gün artıyor. 20 yıl önce Sivas'ın yüzde 9'u ormanlıkken bu oran bugün yüzde 18'lere çıktı. Bu başarı Orman Genel Müdürlüğümüzün ve sahada görev yapan orman işletme müdürlerimizin, şeflerimizin, fidanlık müdürlüklerimizin gayretleriyle oluyor. Her yıl 3 milyon fidan dikiyoruz, bu hızla devam edersek hedefimiz 10 yıl içinde ormanlık oranımızı yüzde 30'a çıkarmak."

        Şimşek ve beraberindekiler daha sonra şehitler Yusuf Mengeş, Şeyda Yılmaz ve Ömer Faruk Altıok'un isimlerinin verildiği yürüyüş yolları ve engelsiz parkurun açılışını gerçekleştirdi.

        Parkurda, yönlendirme ve bilgilendirme levhaları, yağmur barınakları, engelsiz banklar, kamelyalar ve dinlenme alanları da yer alıyor.



        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

