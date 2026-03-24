Sivas'ta şehitlerin isimleri yürüyüş parkurunda yaşatılacak

Sivas'ta şehitlerin isimlerinin verildiği yürüyüş parkuru hizmete açıldı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, Orman Haftası kapsamında Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Kardeşler Ormanı'nda düzenlenen programda, Sivaslı üç şehidin adını taşıyan 11 bin 860 metrelik yürüyüş parkurunun açılışı gerçekleştirildi.



Açılışta konuşan Vali Yılmaz Şimşek, Orman Haftası'nın kentte çeşitli etkinliklerle kutlandığını belirtti.



Ormanların en kıymetli miras olduğunu vurgulayan Şimşek, "Ormanlarımız geleceğe ve çocuklarımıza bırakmamız gereken en önemli emanet. Amacımız çocuklarımıza, gençlerimize ve halkımıza orman sevgisini, ağaç sevgisini aşılamak, bu hafta vesilesiyle farkındalık oluşturmak." ifadelerini kullandı.



Sivas'ın orman varlığındaki artışına dikkati çeken Şimşek, şunları kaydetti:



"İlimizin orman oranı her geçen gün artıyor. 20 yıl önce Sivas'ın yüzde 9'u ormanlıkken bu oran bugün yüzde 18'lere çıktı. Bu başarı Orman Genel Müdürlüğümüzün ve sahada görev yapan orman işletme müdürlerimizin, şeflerimizin, fidanlık müdürlüklerimizin gayretleriyle oluyor. Her yıl 3 milyon fidan dikiyoruz, bu hızla devam edersek hedefimiz 10 yıl içinde ormanlık oranımızı yüzde 30'a çıkarmak."



Şimşek ve beraberindekiler daha sonra şehitler Yusuf Mengeş, Şeyda Yılmaz ve Ömer Faruk Altıok'un isimlerinin verildiği yürüyüş yolları ve engelsiz parkurun açılışını gerçekleştirdi.



Parkurda, yönlendirme ve bilgilendirme levhaları, yağmur barınakları, engelsiz banklar, kamelyalar ve dinlenme alanları da yer alıyor.







