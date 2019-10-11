Sivas’ta yağmur suyu hattı çalışmaları Sivas Belediyesi SİBESKİ Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezinde genelinde yürütülen yağmur suyu hattı çalışmaları devam ediyor

Sivas Belediyesi SİBESKİ Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezinde genelinde yürütülen yağmur suyu hattı çalışmaları devam ediyor.

Şehir genelinde altyapı çalışmalarını sürdüren Sivas Belediyesi SİBESKİ Müdürlüğü ekipleri, Mehmet Akif Ersoy, Huzur ve Yeşilyurt Mahallelerini kapsayan yağmur suyu hattı çalışmasına devam ediyor. Yoğun yağışların olduğu günlerde sıkıntı yaşanan bölgeler tespit edilerek yeni bir ana yağmur suyu hattı oluşturuldu. Huzur Mahallesi ve Muhammed İkbal Caddesi üzerinden devam eden 600’lük ana hat Yeşilyurt Mahallesi’nden Kızılırmak’a kadar uzanacak. 5 kilometre uzunluğundaki hattın Kızılırmak kısmındaki yaklaşık 300 metrelik bölümü beton baks şeklinde inşa edildi. 2 aydır çalışmalarını sürdüren ekipler kısa zamanda hattı tamamlamayı hedefliyor.

Özellikle Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde yaşanan sıkıntıları tamamen ortadan kaldıracak olan ana hatta, önümüzdeki yıl Yeşilyurt Mahallesi’nin yağmur suyu hatları da dâhil edilerek bölgenin yağmur altyapısı tamamlanmış olacak.

Çalışmalardan ötürü büyük memnuniyet duyan Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Muhtarı Mehmet Hazman, “Huzur Mahallesi’nin yağmur suyu hattının ayrılması yönünde Belediyemize müracaatta bulunduk ve çalışmalar şu anda devam ediyor. İnşallah mahallemizin altyapısı çok rahatlamış olacak. Bu anlamda Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin’e, Başkan Yardımcımız Levent Olgun’a ve ekibine çok teşekkür ediyorum ” dedi.

SİVAS 11 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:08

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