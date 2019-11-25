Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Belediye başkanı öğrenci servisinde gönüllü şoförlük yapıyor Sivas Deliilyas Belediye Başkanı Mehmet ...

İHA

Sivas Deliilyas Belediye Başkanı Mehmet Tek, beldesindeki öğrencilerin ulaşımı için tahsis ettiği belediyeye ait minibüsün şoförlüğünü kendi yapıyor.
Altınyayla ilçesi Deliilyas Beldesi belediye başkanı Mehmet Tek, beldesinde hafta sonları kurs gören öğrencilerin okullarına ulaşımın sıkıntısını kendi imkanlarıyla bulduğu bir yolla çözdü. Tek, hafta sonları belediyeye ait, şoförlüğünü kendisi yaptığı minibüsle öğrencileri Beldede bulunan evlerinden alarak ilçe merkezindeki okullarına bırakıyor. Aynı şekilde ders sonrası okullarından alıp evlerine teslim ediyor.
Belediye başkanı Tek, öğrencilerin eğitim için elinden gelen tüm desteği vermeye hazır olduğunu belirterek, “Hafta sonlarını evde oturmayla, tatil yaparak geçirmiyorum. Beldemizde hafta sonları okullarında kurs alan, okula giden öğrencilerimiz var. Milli eğitimin açmış olduğu kurslara katılım sağlıyorlar. Hafta sonları taşımalı eğitim hizmeti verilemiyor. Öğretmen ve öğrencilerimizden bu yönde talep geldi. Bizimde imkanlarımız sınırlı olmasına rağmen bütün imkanlarımızı kullanarak bir servis aracı tahsis ettim. Şoförlüğünü de kendim yapıyorum. Öğrencilerimizi ilçeye ve şehir merkezine taşıyoruz. Öğrencilerimizin güzel bir eğitim alması, ileride eğitimli bir birey olmaları için bizde belediye olarak destek vermeye çalışıyoruz. İmkanlarımız sınırlı olmasına rağmen, eğitim gören her çocuğumuza, her bireyimize imkanlarımızı zorlayarak destek olmaya çalışıyoruz. Eğitim sezonu bitene kadar da bu hizmete devam edeceğiz“ dedi.

SİVAS

25 Kasım 2019 Pazartesi

  • İMSAK 05:52
  • GÜNEŞ 07:20
  • ÖĞLE 12:24
  • İKİNDİ 14:55
  • AKŞAM 17:18
  • YATSI 18:40
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Karın estetiği yaptıracaklar dikkat
YEREL HABERLER Karın estetiği yaptıracaklar dikkat
Yapımında sadece et ve tuz kullanılıyor, 2019 yılında satış rekoru kırıldı Sivas’ın yöresel lezzetlerinden ‘Sivas Köftesi’, 2019 yılı içerisinde Türkiye genelinde ortalama günlük 10 ton tüketilerek satış rekorunu kırdı
YEREL HABERLER Yapımında sadece et ve tuz kullanılıyor, 2019 yılında ...
Kaçak yaban keçisi avlayan 3 kişiye 60 bin lira ceza
YEREL HABERLER Kaçak yaban keçisi avlayan 3 kişiye 60 bin lira ceza
Kaçak yaban keçisi avına 60 bin TL ceza
YEREL HABERLER Kaçak yaban keçisi avına 60 bin TL ceza
Vali şehit öğretmenin kabrini ziyaret etti
YEREL HABERLER Vali şehit öğretmenin kabrini ziyaret etti
Hayvanları çatlamaktan kurtaran ürün geliştirdi
YEREL HABERLER Hayvanları çatlamaktan kurtaran ürün geliştirdi
TFF 2. Lig: Sivas Belediyespor: 0 - Tuzlaspor: 2
YEREL HABERLER TFF 2. Lig: Sivas Belediyespor: 0 - Tuzlaspor: 2
Öğretmenini karşısında gören vali duygusal anlar yaşadı
YEREL HABERLER Öğretmenini karşısında gören vali duygusal anlar ...
Sivas Valisi Ayhan'a Öğretmenler Günü sürprizi
YEREL HABERLER Sivas Valisi Ayhan'a Öğretmenler Günü sürprizi
86 yaşındaki öğretmene öğrencilerinden vefa Öğrencileri, 86 yaşındaki emekli öğretmen Necati Levent’i Öğretmenler Günü'nde unutmadı
YEREL HABERLER 86 yaşındaki öğretmene öğrencilerinden ...
İki yabancı dil bilen aday öğretmen çobanlık yapıyor
YEREL HABERLER İki yabancı dil bilen aday öğretmen çobanlık yapıyor
İtfaiye erinin dumanlar arasındaki mücadelesi Sivas'ta, Keresteciler Sitesi'nde iki katlı yatakhanede klimadan çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Bir itfaiye erinin dumanlar arasındaki mücadelesi ise dikkat çekti
YEREL HABERLER İtfaiye erinin dumanlar arasındaki ...
Ulaş’ta tandır evi yangını
YEREL HABERLER Ulaş’ta tandır evi yangını
Öğretmenler için 6 bin fidan dikildi 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Sivas Belediyesi tarafından Paşabahçe'de bir hatıra ormanı oluşturularak her öğretmen için bir fidan dikimi yapıldı
YEREL HABERLER Öğretmenler için 6 bin fidan dikildi 24 Kasım ...
İnek, kamyon kasasında doğum yaptı
YEREL HABERLER İnek, kamyon kasasında doğum yaptı
50 dönümlük enerji tarlası, Sivas'ta kuruldu Sivas Merkez Kayadibi köyünde 50 dönüm arazi üzerine kurulan güneş enerjisi panelleri ile 15 bin nüfuslu bir ilçenin elektrik enerjisi ihtiyacı karşılanabiliyor
YEREL HABERLER 50 dönümlük enerji tarlası, Sivas'ta kuruldu Sivas ...
Şantiye yatakhanesinde klimadan yangın çıktı
YEREL HABERLER Şantiye yatakhanesinde klimadan yangın çıktı
Enes, boş dükkanda mahsur kalan kedilerin kurtarılmasın sağladı
YEREL HABERLER Enes, boş dükkanda mahsur kalan kedilerin ...
Küçük çocuğun dikkati kedilerin hayatını kurtardı Sivas’ta 10 yaşındaki küçük çocuk, ihbarı ile hayatlarını kurtardığı kedileri kendi elleriyle besledi
YEREL HABERLER Küçük çocuğun dikkati kedilerin hayatını ...
Sivasspor ile Kayserispor 25. randevuda
YEREL HABERLER Sivasspor ile Kayserispor 25. randevuda
Sivas Belediyespor, Tuzlaspor’u ağırlayacak
YEREL HABERLER Sivas Belediyespor, Tuzlaspor’u ağırlayacak
Yok olmaya yüz tutan asırlık gelenek yeniden canlandırıldı Sivas’ta yok olmak üzere olan ‘Köy Odası Sohbetleri’ geleneği yeniden canlandırıldı
YEREL HABERLER Yok olmaya yüz tutan asırlık gelenek yeniden ...
Ermeni Kilisesi, müze olarak hizmet verecek
YEREL HABERLER Ermeni Kilisesi, müze olarak hizmet verecek
Öğrencilerin ara tatilde kışlık tezek mesaisi Sivas’ın Altınyayla ilçesinde ara tatili fırsat bilen öğrenciler, hem tatil yapıyor hem de kışlık tezek toplayarak aile ekonomisine katkı sağlıyor
YEREL HABERLER Öğrencilerin ara tatilde kışlık tezek ...
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X