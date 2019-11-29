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AFAD'tan “Afet sigortası” çağrısı Sivas İl Afet ve Acil Durum Müdürü Nazif Ekinci, "Afet Sigortası" ...

İHA

Sivas İl Afet ve Acil Durum Müdürü Nazif Ekinci, "Afet Sigortası" hakkında bilgi vererek vatandaşlara çağrıda bulundu.

AFAD'tan “Afet sigortası” çağrısı Sivas İl Afet ve Acil Durum Müdürü Nazif Ekinci, "Afet Sigortası" hakkında bilgi vererek vatandaşlara çağrıda bulundu.

Sivas İl Afet ve Acil Durum Müdürü Nazif Ekinci, "Afet Sigortası" hakkında bilgi vererek vatandaşlara çağrıda bulundu.
AFAD, maddi varlıklara gelebilecek zararın afet sigortasıyla karşılanması ve bu sayede afet etkilerinin azaltılması amacıyla "Afetlere Hazırlık Yılı"nın Kasım ayı temasını "Afet Sigortası" olarak belirledi. Sivas İl Afet ve Acil Durum Müdürü Nazif Ekinci, Afet Sigortası’nın önemini anlattı.
“Sayı geçmişe oranla arttı”
Ekinci, doğal afet sigortası oranının geçmişe oranla arttığını belirterek doğal afet sigortası yaptırılmasının afet yaşamış insanların hayatının normalleşmesi için önemli olduğunu söyledi.
Ekinci “ 2019 yılı temmuz ayı itibariyle Türkiye’de doğal afetlere hazırlık yılı ilan edilmişti. Bu kapsamda her ay farklı bir temayla çalışmalarımız devam ediyor. Tüm bu çalışmalarda temel maksat toplumda temel afet bilinci farkındalığını artırmaya yöneliktir. Doğal afet sigortası oranı geçmişe oranla günümüzde çok daha fazla arttı yine tabi daha da artması gerekiyor. Doğal afet sigortası yaptırıldığı takdirde afet yaşamış insanların çok kısa süre içerisinde tekrar hayatının normalleşmesi ekonomik açıdan normalleşmesi için doğal afet sigortaları son derece önemlidir. Bir diğer husus da aynı zamanda devletimizin üzerinden de çok ciddi bir yükü alacak olması da ayrı bir avantajdır. Doğal afet sigortalarına baktığımız zaman örneğin 150 metrekarelik bir binanın bir yıllık afet sigortası yaklaşık olarak 120130 TL gibi gerçekten düşük bir rakam tutmaktadır aşağı yukarı her gelir seviyesindeki insanların rahatlıkla yetişebileceği rakam dolayısıyla bu oranı Türkiye’de mutlak surette artırmamız lazım zaman zaman yaşadığımız afetler sonucunda oluşan bilinçle zaman zaman verdiğimiz eğitimler, basın aracılığıyla verdiğimiz mesajlar noktasında sürekli bu konuda yükselen bir trend var buna devam etmemiz lazım Türkiye’nin buna ihtiyacı var “dedi.
Ekinci, doğal afet sigortasının normal imar kanununa göre yapılmış yapıları kapsadığını belirterek, “Doğal afet sigortalarına baktığımız zaman kapsam olarak hangi tür binaları kapsamaktadır dediğimiz zaman normal imar kanununa göre yapılmış, özel mesken olarak kullanılan binaları kapsamaktadır veya özel mesken olarak kullanılan binaların sadece belli bir bölümündeki işyerlerini kapsamaktadır. Onun dışında tek tek temel tabliyeler alt üst kodları duvarlar gibi sığınak gibi bir çok bağımsız bölümlerinde bahçe duvarı gibi istinat duvarı gibi bağımsız bölgeleri de doğal afet sigortaları kapsamaktadır. Sadece kamu binaları ve kamu lojmanları gibi veya kırsal alanlarda köy şartlarında yapılmış fen ve sanat kurallarına göre yapılmayan binalar şimdilik doğal afet sigortaları kapsamı dışında vatandaşlarımız da istedikleri takdirde buna da ihtiyari deprem sigortası yaptırmak suretiyle sigorta kapsamına aldırmaları mümkündür” dedi.
Doğal afet sigortasının yanı sıra tarım sigortaları olduğunu da belirten Ekinci, “ Doğal afet sigortalarının dışında yine tarım teşkilatımızın yürüttüğü kısa adıyla TARSİM olan tarım sigortaları var çeşitli ürünlere yönelik olarak, küçük büyük baş hayvanlara yönelik olarak veya tarımsal alanlara seralara yönelik olarak orada da yine kapsama alanına baktığımız zaman yaşanabilecek her türlü afet ve acil durumlar sel, taşkın, dolu, tsunami gibi bir çok afetten dolayı eğer çiftçilerimiz zarar görürse de TARSİM kapsamında da bu zararların karşılanması mümkündür. Sigortalılık oranı Dünya da ve Avrupa da yaygın olarak kullanılan bir sistemdir ülkemizde de dediğim gibi sürekli yükselen bir trend var ama bunu daha fazla arttırmaya yönelik bir çaba içerisinde olmamız gerekiyor özellikle de Kasım ayı içerisindeki bütün çalışmamız temamız doğal afet sigortaları üzerineydi “dedi.

SİVAS

29 Kasım 2019 Cuma

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