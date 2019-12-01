Sivas’ta minibüs devrildi

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Sivas’ta kar yağışının etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan minibüs devrildi. Kazada yaralanan olmadı.

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 21.00 sıralarında SivasMalatya karayolu Yağdonduran geçidi mevkiinde meydana geldi. 44 LN 732 plakalı minibüs kar yağışının etkisiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Devrilen minibüste bulunan yolcular ve sürücü yaralanmadı. Minibüs, olay yerine gelen çekici ile devrildiği yerden kaldırıldı. SivasMalatya karayolunda zaman zaman kar yağışı etkisini sürdürüyor.

SİVAS 01 Aralık 2019 Pazar İMSAK 05:57

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