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"Hafızlık eğitimi Kur’an’a hizmettir" Zeki Hayran İmam Hatip Orta Okulunu ziyaret ederek hafızlık ...

İHA

Sivas İl Müftüsü Yusuf Akkuş, Zeki Hayran Hafızlık İmam Hatip Orta Okulunu ziyaret ederek hafızlık eğitimi gören öğrencilerle bir araya geldi.

"Hafızlık eğitimi Kur’an’a hizmettir" Zeki Hayran İmam Hatip Orta Okulunu ziyaret ederek hafızlık eğitimi gören öğrencilerle bir araya gelen Sivas İl Müftüsü Yusuf Akkuş, “Hafızlık eğitimi Kur’an’a hizmettir. Bu kervanda yol alan ve emek harcayan herkesten rabbim razı olsun” dedi.

Sivas İl Müftüsü Yusuf Akkuş, Zeki Hayran Hafızlık İmam Hatip Orta Okulunu ziyaret ederek hafızlık eğitimi gören öğrencilerle bir araya geldi.
Okulun konferans salonunda gerçekleştirilen programa İl Milli Eğitim Müdürlüğü Din Öğretimi Şube Müdürü Fehmi Tutkun, Müftü Yardımcısı Hüseyin Karayaka ve hafızlık eğitimi veren din görevlileri ile Kur’an Kursu öğreticileri de katıldı.
Türk milletinin hafızlık eğitimine her zaman desteği ve saygısı olduğunun altını çizen Müftü Akkuş, “Hafız olmak her zaman bir adım önde olmaktır. İnşallah hafızlığınızı tamamladığınızda göreceksiniz ki insanların size olan saygısı daha da artacak ve toplumda her zaman bir adım önde olacaksınız. Hatta Diyanet İşleri Başkanlığımız bünyesinde görev aldığınız zaman sekiz adım önde olacaksınız çünkü başkanlığımız puanlama sırasında hafız olanlara ek sekiz puan vermektedir. Bu da bize şunu göstermektedir. Hafız olmanın değeri hem bu dünyada hem de ahirette yüksektir. Rabbimizin vahyini ezberleyip bunu hayat düsturu haline getiren ve hafızlık tacının onurunu ve kadrini bilen her hafızımızı rabbim, iki dünyada da şereflendirecektir. Kur’an ile hemhal olan aklınızı ve gönlünüzü Rabbim her daim korusun. Belki hafızlık sürecinde zorlanıyorsunuz ama her başarının bir zorluğu ve bedeli vardır. Bunu başaracağınıza inanıyorum. İlimizden bu yıl 100’e yakın ağabey ve ablanız hafızlık eğitimini başarıyla tamamlayarak hafız oldular. İnşallah sizlerde en kısa sürede bu şerefe nail olacaksınız” dedi.
Okul yönetimine ve hafızlık eğitimi veren din görevlilerine teşekkür eden Müftü Akkuş, “Hafızlık eğitimi Kur’an’a hizmettir. Bu kervanda yol alan ve emek harcayan herkesten Allah razı olsun” dedi.

SİVAS

06 Aralık 2019 Cuma

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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