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Hayvan severlerden sterilizasyon cihazı hediye edildi Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP), Sivas ...

İHA

Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP), Sivas Belediyesi bünyesinde hizmet eden Sokak Hayvanları Yaşam, Rehabilitasyon Merkezi ve Hayvan Oteli'ne sterilizasyon cihazı hediye etti.

Hayvan severlerden sterilizasyon cihazı hediye edildi Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP), Sivas Belediyesi bünyesinde hizmet eden Sokak Hayvanları Yaşam Rehabilitasyon Merkezi ve Hayvan Oteli'ne sterilizasyon cihazı hediye etti

Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP), Sivas Belediyesi bünyesinde hizmet eden Sokak Hayvanları Yaşam, Rehabilitasyon Merkezi ve Hayvan Oteli'ne sterilizasyon cihazı hediye etti.
Seyfebeli'de ki Sokak Hayvanları Yaşam, Rehabilitasyon Merkezi ve Hayvan otelini sık sık ziyaret ederek alandaki işleyişi yakından takip eden Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) yetkileri Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne sterilizasyon cihazı hediye etti.
Laboratuvar ve ameliyathanelerde kullanılan cerrahi aletlerin mikroplardan arındırılarak sterilize edilmesini sağlayan otoklav cihazı, tesiste yapılan ameliyatlarda büyük kolaylık sağladı. Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Levent Olgun ise Hayvan Hakları Federasyonu İl Temsilcisi Özge Çubukçu’ya sağladıkları cihaz desteğinden ötürü teşekkür belgesi takdim etti.
Olgun; “HAYTAP İl Temsilcisi Özge hanım burayı sık sık ziyaret ederek hayvanlarımızla yakından ilgileniyor, mama desteği sağlıyor. Yaralı hayvanların tesisimize ulaştırılmasına katkı sağlıyor. Kendisine bu konuda çok teşekkür ediyorum” dedi.
HAYTAP İl Temsilcisi Özge Çubukçu, “Sivas Belediyesine çok teşekkür ediyorum. Acaba hayvanlar için en iyi ne yapabiliriz diyen bir kurum. Tesisimiz çok güzel ancak bazı eksiklikler var, kendileri yeni cihazlar alacaklar. Biz de bu konuda bir şeyler yapmak istedik ve otoklav cihazı aldık. Eminim ki hayvanlar için çok daha güzel şeyler olacak ” ifadelerini kullandı.
Çubukçu, ‘satın alma sahiplen’ sloganını hatırlatarak tüm hayvan severleri, sokak hayvanlarını sahiplenmeye davet etti.

SİVAS

07 Aralık 2019 Cumartesi

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