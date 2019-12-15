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Süper Lig: D.G. Sivasspor: 3 - Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)

İHA

Süper Lig'in 15. haftasında Sivasspor, sahasında Fenerbahçe ile karşılaştı. Maç Sivasspor'un 31 üstülüğü ile sona erdi.

Süper Lig: D.G. Sivasspor: 3 - Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 15. haftasında Sivasspor, sahasında Fenerbahçe ile karşılaştı. Maç Sivasspor’un 31 üstülüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
47. dakikada Mert topu kale ağzına ortaladı ancak müsait durumdaki Yatabare pozisyonu değerlendiremedi.
59. dakikada Ziya'nın pasında ceza sahasına giren Emre Kılınç, topu ağlarla buluşturdu. 20
77. dakikada Erdoğan topu penaltı noktası üzerine ortaladı, topa hakim olan serdar topu kaleye göndermek istese de top kornere çıktı.
85. dakikada Ozan’ın ceza sahasının içerisine kadar sürdüğü topu Deniz ağlarla buluşturdu. 21
90+5. dakikada Rodrigues, Erdoğan Yeşilyurt'a arkadan yaptığı müdahalenin ardından kırmızı kartla cezalandırıldı. İtiraz eden Ozan’da ikinci sarı kartı görüp oyun dışı kaldı.
90+7. dakikada Yatabare’nin ceza sahası içerisine ortaladığı topu Ziya ağlarla buluşturdu. 31

Stat: 4 Eyül
Hakemler: Ali Palabıyık xx, Serkan Olguncan xx, Serkan Çimen xx
D.G. Sivasspor: Samassa xx, Goiano xx, Aaron xx, Caner xx, Uğur xx, Fatih xx, Mert xxx (Cofie dk. 90 ?), Ziya xxx, Fernando xx (Erdoğan dk. 74 xx), Emre xx (Kone dk. 90 ?), Yatabare xx
Yedekler: Muammer, Ali, Papp, Oliveria, Traore, Armin, Barış
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Fenerbahçe: Altay xx, Isla xx, Sadık xx (Zanka dk. 23 xx), Serdar xx, Dirar xx, Gustavo xxx, Emre xx (Ferdi dk. 63 xx), Ozan x, Rodrigues xx, Kruse xx (Deniz dk. 71 xx), Muriqi xx
Yedekler: Harun, Tolgay, Mevlüt, Tolga, Jailson, Murat, Rami
Teknik Direktör: Ersun Yanal
Goller: Fernando (dk. 32), Emre (dk. 59), Ziya (90+7) (Sivasspor), Deniz (dk. 83) (Fenerbahçe)
Kırmızı Kartlar: Rodrigues (dk. 90+5), Ozan (dk. 90+5) (Fenerbançe)
Sarı kartlar: Fatih, Emre, Uğur, Mert (D.G. Sivasspor), İsla (Fenerbahçe)

SİVAS

15 Aralık 2019 Pazar

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