Sivasspor taraftarının koreografisi beğeni topladı

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DG Sivasspor’un Süper Lig’in 15. haftasında Fenerbahçe’yi ağırladığı maçta maraton tribününde yapılan koreografi beğeni topladı.

Süper Lig’de lider DG Sivasspor, evinde Fenerbahçe ile karşılaştı. Maça büyük ilgi gösteren ve stadı tamamen dolduran her iki takımın taraftarı tribünlerdeki organizasyonlarıyla rakiplerine karşı mesajlar verdi.

Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu maraton tribününde taraftarlar tarafından organize edilen koreografi spor severlerden büyük beğeni topladı.

Maç öncesi koreografi yapan kırmızıbeyazlı taraftarlar, ellerinde kartonlarla “Göster gücünü” yazarak takımına destek oldu.

SİVAS 16 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:09

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