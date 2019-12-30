Sivas'ta kar ve tipi dolayısı ile kapanan 44 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Sivas İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kar yağışı nedeniyle Zara'da 15, Hafik'te 10, Yıldızeli'nde 5, Suşehri'nde 4, Şarkışla'da 3, İmranlı'da 3, Koyulhisar'da 2 ve Gürün'de 2 olmak üzere bu ilçelere bağlı toplamda 44 köy yolu ulaşıma kapandı.

Karla mücadele ekipleri kapalı köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

SİVAS 30 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:16

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