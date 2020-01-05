Sivas’ın İmranlı ilçesinde kar tatili

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Sivas’ın İmranlı ilçesinde kar nedeniyle okullar bir gün tatil edildi.

Sivas’ta İmranlı ilçesi Kaymakamlığı, etkili olan kar yağışı nedeniyle, kapalı köy yolları ve oluşabilecek buzlanma olayları dikkate alınarak okulları 6 Ocak Pazartesi günü 1 gün süre ile tatil etti. Bir günlük tatilin ilçe genelinde geçerli olduğu belirtildi.

SİVAS 05 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:17

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