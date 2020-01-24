Fenomen simitçi Ahmet, Sivasspor antrenmanında

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-DEMİR Grup Sivasspor taraftarı fenomen simitçi Ahmet Yaşin, antrenmanda futbolcularla buluştu. Simitçi Ahmet'in futbolcularla buluşması renkli görüntülere sahne oldu.

Beşiktaş galibiyetini kutlarken amatör videoya yansıyan yöresel şiveyle 'Sabaha kadar buradayız' sözleri ile sosyal medyanın gündemine düşen Demir Grup Sivasspor taraftarı Ahmet Yaşin, antrenmana gelerek futbolcularla buluştu. Kulüp Asbaşkanı Faruk Taşseten tarafından antrenmana getirilen Ahmet Yaşin'in futbolcularla buluşması renkli görüntülere sahne oldu. Simitçi Ahmet futbolcularla birlikte büyük ilgi çeken 'Sabaha kadar buradayız' sözlerini tekrarladı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Ahmet Yaşin'in antrenmana gelişi

-Futbolcuların ilgisi

-Birlikte 'Sabaha kadar burdayız' diye bağırmaları



SİVAS 24 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:13

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