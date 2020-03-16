Yargıda dezenfektasyon Sivas Adliyesi Koronavirüs önlemleri kapsamında dezenfekte edildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Sivas Adliyesi Koronavirüs önlemleri kapsamında dezenfekte edildi.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, koronavirüs (Kovid19) tehdidi nedeniyle Adliye binasında dezenfektasyon çalışmaları gerçekleştirildi. Adliye binasında ki asansörler, koridorlar, mahkeme salonları, hakimsavcı ve kalem odalarının yanı sıra vatandaşların kullandığı alanları ilaçlı suyla temizlendi.

Ayrıca salgına karşı alınan önlemler kapsamında, adliye binasının muhtelif yerlerine binaya giren vatandaş ve personelin kullanması için el dezenfektanları yerleştirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.