Sivas'ta buz sarkıtları 3 metreye ulaştı

Sivas'ta tarihi medreselerin oluklarında uzunluğu 3 metreye ulaşan buz sarkıtları oluştu.
Sivas'ta bahar beklenirken geri dönen kış ilginç görüntüler oluşturdu. Yağan Mart karının ardından hava sıcaklığı eksi 5 dereceye düştü. Binaların çatılarında buz sarkıtları oluştu. Tarihi Kent Meydanındaki yaklaşık 800 yıllık Şifahiye Medresesinin yağmur oluklarında oluşan buz sarkıtlarının boyu 3 metreye ulaştı. Tarihi paşa camisinin dış cephesinde oluşan buz sarkıtları da görülmeye değer görseller oluşturdu. Bunu fırsata dönüştürmek isteyenler bol bol hatıra fotoğrafları çektirdi.
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.